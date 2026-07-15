تکذیب هرگونه حمله به شیراز؛ انفجار معدنی عامل شنیده شدن صدا در شهر بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد احمدیزاده با اشاره به موج شایعات در فضای مجازی درباره وقوع حادثه امنیتی در شیراز، گفت: ظهر چهارشنبه ۲۴ تیرماه، هیچ گونه حمله ای به استان فارس و شهر شیراز نداشتیم و تمام اخبار منتشرشده در این زمینه کاملا کذب است.
وی با تاکید بر آرامش کامل در سطح استان، افزود: صدایی که برخی شهروندان در نقاط مختلف شیراز شنیدهاند، مربوط به عملیات انفجار کنترلشده در یکی از پروژههای معدنی فعال در حومه شهر بوده که کاملا برنامهریزیشده و تحت نظارت انجام گرفته است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس از شهروندان خواست اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و از بازنشر هرگونه شایعه در شبکههای اجتماعی خودداری نمایند.
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