۱۱۰۰ سردهنه کشاورزی در مازندران مرمت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد عبداللهی ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: شرکت آب منطقه‌ای مازندران هر سال با هدف ارتقای زیرساخت‌های تأمین آب کشاورزی، عملیات لایروبی، بهسازی و بازسازی سردهنه‌های سنتی را در نقاط مختلف استان اجرا می‌کند.

وی افزود: امسال نیز پیش از آغاز فصل کشاورزی، حدود یک‌هزار و ۱۰۰ سردهنه کشاورزی مرمت و بازسازی شد تا فرآیند انتقال و توزیع آب برای اراضی زراعی با سهولت بیشتری انجام شود.

مدیر دفتر مشارکت‌های مردمی و طرح‌های زودبازده شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به وجود بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ سردهنه سنتی در استان، ادامه داد: نگهداری و بهسازی این سازه‌ها به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد و از اقدامات مؤثر برای مدیریت منابع آب و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی به شمار می‌رود.

عبداللهی همچنین از تکمیل عملیات اجرایی ۶ سد انحرافی در شهرستان‌های ساری، قائمشهر، رامسر و زیراب خبر داد و گفت: این سدها روی رودخانه‌های دودانگه، تلار، اشک (گرگین‌آباد) و جورجاده احداث شده‌اند و با پوشش حدود ۹۰۰ هکتار از اراضی پایین‌دست، ظرفیت تنظیم ۱۰ میلیون مترمکعب آب را دارند.

وی اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این طرح‌ها را ۴۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: اگرچه این سدهای انحرافی هنوز به صورت رسمی افتتاح نشده‌اند، اما با توجه به نیاز آبی کشاورزان، هم‌اکنون در مدار بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

عبداللهی با بیان اینکه اجرای طرح‌های کوچک‌مقیاس تأمین آب کشاورزی در استان ادامه دارد، تصریح کرد: در حال حاضر نیز عملیات ساخت هفت سد انحرافی و یک کانال انتقال آب در ۶ شهرستان مازندران بر اساس اولویت نیاز آبی مناطق در دست اجرا است.