مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان: جنگ امروز بر سر قلوب و عقول است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید شهابی، صبح چهارشنبه در آیین افتتاحیه مرکز معارف اسلام ناب شهرستان رفسنجان، با اشاره به خوانش‌های متعدد از اسلام در عصر حاضر، بر ضرورت دفاع از گفتمان اصیل دینی تأکید کرد.

وی گفت: ممکن است کسی به نام اسلام حرفی را بزند؛ اما معارف جو مرکز اسلام ناب موظف است از اسلام ناب بگوید و با مردم از اسلام ناب حرف بزند.

وی با بیان اینکه دنیا از جنگ نظامی صرف عبور کرده است، افزود: امروز با عقل‌ها و قلب‌های مردم ما می‌جنگند تا آنها را از آن خود کنند و مستکبرین به این نتیجه رسیده‌اند که اگر قلب‌ها و عقل‌ها را همراه خود کنند، حکمرانی در آن کشور خواهند کرد.

حجت الاسلام شهابی، جهاد را فراتر از تلاش و کوشش صرف دانست و تصریح کرد: جهاد یعنی در مقابل دشمن و در تقابل با او مبارزه کردن و امروز جهاد در عرصه تبیین و روشنگری معنا می‌یابد و باید برای این میدان مسلح شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شهادت رهبر شهید انقلاب، سخن از انتقام و خون‌خواهی را یک تکلیف الهی خواند و گفت: این حرف شخصی یا هیجانی نیست؛ تکلیف الهی است و پیام آخر امام جامعه با «السلام علیک یا ثارالله وبن ثاره» آغاز می‌شود.

وی افزود: وقتی از خون‌خواهی سخن می‌گوییم، باید الهیات آن را بدانیم و با مردم از این اصل حرف بزنیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمان همچنین با تأکید بر لزوم مسلح شدن فکری در برابر تهاجم دشمن، خاطرنشان کرد: گام اول جهاد، مسلح شدن است؛ اما سلاح امروز، شناخت اسلام ناب، قرآن و روایات است و باید بدانیم امامین انقلاب چه هدفی داشتند و مطهری‌ها و بهشتی‌ها با چه نظام فکری منسجمی آمدند تا به کمک این گفتمان بیایند.

شهابی، در پایان به روند شکل‌گیری مراکز معارف اسلام ناب اشاره کرد و گفت: محتوای این طرح کلمه به کلمه توسط اساتید مورد تأیید، نظارت شده است واین مراکز فرصتی است برای کسانی که فرصت تحصیل طولانی در مراکز دینی را ندارند تا گفتمان اسلام ناب را بشنوند و سپس به عمق آن بروند.