وزیر خارجه عمان: جنگ اخیر، شکست سیاست انزوای ایران را ثابت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «بدر البوسعیدی»، وزیر امور خارجه عمان در مقالهای که قرار است فردا متن کامل آن در روزنامه لوموند منتشر شود، نوشت: جنگ علیه ایران میزان غیرواقعی بودن سیاست مهار [تهران] را آشکار کرد.
وی افزود: جنگ اخیر در خلیج فارس ثابت کرد که نظام امنیتیای که طی دههها بر پایه مهار و منزوی کردن ایران بنا شده بود، نتوانسته امنیت و ثبات را به ارمغان بیاورد.
البوسعیدی همچنین با ابراز نارضایتی درخصوص به راه افتادن جنگ در منطقه گفت: مردم عمان و کشورهای خلیج فارس امروز بهای جنگی را میپردازند که نباید رخ میداد.
وزیر امور خارجه عمان همه طرف های درگیر را مورد خطاب قرار داد و تأکید کرد: همه باید به جای تکرار اشتباهات گذشته، از آنها درس بگیرند.
وی در ادامه گفت: آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مسئولیتی مشترک است.
البوسعیدی افزود: عمان به دلیل مشرف بودن مشترک با ایران بر دو سوی تنگه هرمز، مسئولیتی ویژه در همکاری با ایران و جامعه بینالمللی برای تضمین حرکت کشتیرانی بر عهده دارد.
وی در پایان تصریح کرد: عمان مسئولیتی ویژه در همکاری با ایران و جامعه بینالمللی برای ایجاد ترتیباتی دائمی برای جلوگیری از شروع دوباره بحرانها بر عهده دارد.
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