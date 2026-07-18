بیانیه ادعایی مشترک خلیج فارس و اروپا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در بیانیهای مشترک ادعا کردند: آزادی کشتیرانی و عبور و مرور از تنگه هرمز بهعنوان یک آبراهه بینالمللی، بر اساس حقوق بینالملل تضمین شده است.
در این بیانیه مشترک ادعا شده است که آزادی کشتیرانی و حق عبور و مرور از تنگه هرمز به عنوان یک تنگه کشتیرانی بینالمللی، بر اساس قوانین بینالمللی تضمین شده است.
شورای همکاری خلیج فارس و اروپا در این بیانیه با اتخاذ موضعی خصمانه، آنچه را که «حملات ایران به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز و خاک دارای حاکمیت کشورهای منطقه» خواندهاند، محکوم کردند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ما هرگونه ادعای حاکمیت بر تنگه هرمز از سوی هر کشوری را و نیز وضع هرگونه تعرفه، عوارض عبور یا مبالغی تحت عنوان خدمات در این آبراهه مخالفیم.
صادرکنندگان این بیانیه در پایان مدعی شدند: از ایران می خواهیم تا فوراً حملات و دخالت در امور دریانوردی را متوقف کرده و حریم تنگه هرمز را بدون هیچگونه قید و شرط یا وضع عوارضی، به روی ناوبری بینالمللی باز نگه دارد.
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