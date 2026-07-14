به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه عمان اعلام کرد که به همکاری شفاف و بی طرفانه خود با تمامی طرف ها برای بازگرداندن آزادی دریانوردی در تنگه هرمز طبق حقوق بین الملل ادامه می دهد.
وزارت خارجه عمان بیان کرد که با توجه به گفتگوها و طرحهای مربوط به دریانوردی در تنگه هرمز مسقط تاکید میکند که به همکاری شفاف و بی طرفانه خود با تمامی طرفها برای بازگرداندن آزادی دریانوردی در تنگه هرمز کاملا منطبق با حقوق بینالملل ادامه میدهد.
در بیانیه وزارت خارجه عمان آمده است: عمان بر پایبندی کامل خود به تعهداتش به عنوان کشور عضو کنوانسیون سازمان ملل در کنوانسیون سازمان ملل درباره قوانین دریانوردی تاکید میکند.
وزارت خارجه عمان خواستار احترام و پایبندی تمامی طرف ها به حقوق بینالملل شد.
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