به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه عمان اعلام کرد که به همکاری شفاف و بی طرفانه خود با تمامی طرف ها برای بازگرداندن آزادی دریانوردی در تنگه هرمز طبق حقوق بین الملل ادامه می دهد.

وزارت خارجه عمان بیان کرد که با توجه به گفتگوها و طرح‌های مربوط به دریانوردی در تنگه هرمز مسقط تاکید می‎‌کند که به همکاری شفاف و بی طرفانه خود با تمامی طرف‌ها برای بازگرداندن آزادی دریانوردی در تنگه هرمز کاملا منطبق با حقوق بین‌الملل ادامه می‌دهد.

در بیانیه وزارت خارجه عمان آمده است: عمان بر پایبندی کامل خود به تعهداتش به عنوان کشور عضو کنوانسیون سازمان ملل در کنوانسیون سازمان ملل درباره قوانین دریانوردی تاکید می‌کند.

وزارت خارجه عمان خواستار احترام و پایبندی تمامی طرف ها به حقوق بین‌الملل شد.