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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۸

شب ۱۳۵ لبیک مردم نراق به فرمان رهبری و حمایت از نظام

شب ۱۳۵ لبیک مردم نراق به فرمان رهبری و حمایت از نظام

نراق- در این ویدئو شب ۱۳۵ لبیک مردم نراق به فرمان مقام معظم رهبری و حمایت از نظام اسلامی را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6887257

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