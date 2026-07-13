https://mehrnews.com/x3cywh ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۸ کد مطلب 6887257 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۸ شب ۱۳۵ لبیک مردم نراق به فرمان رهبری و حمایت از نظام نراق- در این ویدئو شب ۱۳۵ لبیک مردم نراق به فرمان مقام معظم رهبری و حمایت از نظام اسلامی را مشاهده میکنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6887257 کپی شد مطالب مرتبط صدو سی و چهارمین شب اجتماع مردم خمین در سوگ امام شهید و بیعت با رهبری صد و سی و چهارمین شب بیعت مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه اجتماع حماسی صد و سی و چهارم مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم انقلاب برچسبها شهرستان نراق تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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