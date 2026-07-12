https://mehrnews.com/x3cy5S ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۲ کد مطلب 6886257 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۲ صد و سی و چهارمین شب بیعت مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه اراک- در این ویدئو صد و سی و چهارمین شب بیعت مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه در حسینیه شهدای اراک را ملاحظه می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6886257 کپی شد مطالب مرتبط صدوسی و سومین حضور پرشور مردم خمین در بیعت با رهبر معظم انقلاب صدو سی و چهارمین شب اجتماع مردم خمین در سوگ امام شهید و بیعت با رهبری شب صد و سی و چهارم تجمع حماسی مردم محلات در بیعت با رهبری اجتماع حماسی صد و سی و چهارم مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم انقلاب ۱۳۴ شب حماسه غرورآفرین مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه قرار ۱۳۳ مردم شازند در حمایت از ولایت فقیه شب صد و سی و سوم تجمع ساوجیها در حمایت از ولایت فقیه قرار مردم لاهیجان در خیابان به صد و سی و چهارمین شب رسید حماسه حضور مردم رودسر وارد صد و سی و چهارمین شب شد برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما