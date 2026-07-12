  1. استانها
  2. مرکزی
۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۲

صد و سی و چهارمین شب بیعت مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه

صد و سی و چهارمین شب بیعت مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه

اراک- در این ویدئو صد و سی و چهارمین شب بیعت مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه در حسینیه شهدای اراک را ملاحظه می کنید.

دریافت 11 MB
کد مطلب 6886257

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها