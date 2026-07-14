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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۴:۰۷

قدرشناسی مردم مشهد نسبت به شهدای مدافع امنیت

قدرشناسی مردم مشهد نسبت به شهدای مدافع امنیت

مشهد- حضور پرشور مشهدی ها و ادای احترام به مقام شهیدان «هنرمند و علوی»، نمادی از وفاداری به آرمان‌های انقلاب است.

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کد مطلب 6887299

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