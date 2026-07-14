https://mehrnews.com/x3cyx8 ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۴:۰۷ کد مطلب 6887299 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۴:۰۷ قدرشناسی مردم مشهد نسبت به شهدای مدافع امنیت مشهد- حضور پرشور مشهدی ها و ادای احترام به مقام شهیدان «هنرمند و علوی»، نمادی از وفاداری به آرمانهای انقلاب است. دریافت 45 MB کد مطلب 6887299 کپی شد مطالب مرتبط حضور نخبگان فرهنگی در آیین تشییع شهدای امنیت در مشهد خروش مردم دیار سربداران در لبیک به خون خواهی امام شهید والدین شهیدان علوی و هنرمند در وداع با پیکر فرزندانشان مراسم تشییع دو شهید مدافع امنیت در مشهد شهید «مهدی هنرمند»؛ نماد تواضع و مسئولیتپذیری برچسبها شهید مدافع امنیت تشییع شهدا مشهد
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