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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۳:۲۰

والدین شهیدان علوی و هنرمند در وداع با پیکر فرزندانشان

والدین شهیدان علوی و هنرمند در وداع با پیکر فرزندانشان

مشهد- در این فیلم قاب‌های ماندگار از پدر و مادر شهدای مدافع امنیت،«علوی و هنرمند» در مشهد را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6887290

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