https://mehrnews.com/x3cywX ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۳:۲۰ کد مطلب 6887290 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۳:۲۰ والدین شهیدان علوی و هنرمند در وداع با پیکر فرزندانشان مشهد- در این فیلم قابهای ماندگار از پدر و مادر شهدای مدافع امنیت،«علوی و هنرمند» در مشهد را مشاهده میکنید. دریافت 16 MB کد مطلب 6887290 کپی شد مطالب مرتبط مراسم تشییع دو شهید مدافع امنیت در مشهد حضور نخبگان فرهنگی در آیین تشییع شهدای امنیت در مشهد شهید «مهدی هنرمند»؛ نماد تواضع و مسئولیتپذیری قدرشناسی مردم مشهد نسبت به شهدای مدافع امنیت مراسم وداع با پیکر شهیدان مدافع امنیت در مشهد قرار ۱۳۵ مردم گناباد به خونخواهی رهبر شهید انقلاب خروش مردم دیار سربداران در لبیک به خون خواهی امام شهید برچسبها شهید مدافع امنیت مشهد مراسم تشییع
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