کرامت رضوی در مسیر تشییع رهبر شهید؛ پذیرایی ۷۵ هزار زائر در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر مرادی حقیقی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران در کانون خدمات رضوی سمنان اعلام کرد: موکب علی بن موسیالرضا (ع) با مشارکت ۲۵۰ نفر از خادمیاران و یاوران رضوی به مدت پنج روز و به صورت ۲۴ ساعته به زائران و عزاداران رهبر شهید خدمترسانی کرده و در مجموع بیش از ۷۵ هزار نفر از خدمات این موکب بهرهمند شدند.
وی افزود: همزمان با حضور گسترده زائران و شرکتکنندگان در آیین تشییع پیکر مطهر امام شهید، موکب «علی بن موسیالرضا (ع)» با همت خادمیاران و یاوران رضوی کانونهای خدمت رضوی شهرستان سمنان به مدت پنج شبانهروز به صورت ۲۴ ساعته در ورودی شهر سمنان برپا شد و با ارائه خدمات گسترده پذیرایی، فرهنگی و معنوی، روزانه میزبان حدود ۱۵ هزار نفر از زائران و عزاداران بود.
دبیر کانونهای خدمت رضوی شهرستان سمنان گفت: موکب علی بن موسیالرضا (ع) با مشارکت ۲۵۰ نفر از خادمیاران و یاوران رضوی، به مدت پنج روز در مجموع میزبان مردم بوده است.
مرادی حقیقی با بیان اینکه خدمت در مکتب رضوی جلوهای از اخلاص و کرامت اهلبیت (ع) است، تصریح کرد: در این موکب، خدمات پذیرایی شامل سه وعده غذایی، میانوعده، عصرانه و توزیع نوشیدنیها به صورت مستمر و متناسب با نیاز زائران ارائه شد و تلاش خادمیاران بر آن بود تا میزبانی شایستهای از دلدادگان اهلبیت (ع) صورت گیرد.
وی با اشاره به اجرای برنامههای فرهنگی و معنوی در این موکب، گفت: در کنار خدمات رفاهی، اقامه نماز جماعت، برگزاری مراسم دعا و ذکر اهلبیت (ع)، برنامههای فرهنگی و ترویج معارف رضوی نیز در طول فعالیت موکب اجرا شد تا فضای خدمت با معنویت و فرهنگ رضوی همراه باشد.
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