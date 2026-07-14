  1. استانها
  2. کردستان
۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۵

کارگاه آموزش نویسندگی در قروه برگزار می‌شود

کارگاه آموزش نویسندگی در قروه برگزار می‌شود

سنندج- اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت کردستان با همکاری اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان قروه، کارگاه آموزش نویسندگی را با حضور دو مدرس دانشگاه برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان کردستان با همکاری اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان قروه، کارگاه آموزش نویسندگی را با هدف ارتقای مهارت‌های نویسندگی و حمایت از علاقه‌مندان این حوزه برگزار می‌کند.

این دوره آموزشی روز ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۲ در شهرستان قروه برگزار خواهد شد و تدریس آن را دکتر شیرزاد خوانچه سپهر و دکتر بهروز خیریه بر عهده دارند.

کارگاه آموزش نویسندگی در قروه برگزار می‌شود

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، علاقه‌مندان برای حضور در این کارگاه می‌توانند مشخصات خود را از طریق پیامک به شماره ۰۹۱۹۷۳۱۷۸۲۷ ارسال کنند.

مهلت ثبت‌نام در این دوره آموزشی تا دهم مردادماه اعلام شده است و ظرفیت پذیرش بر اساس ثبت‌نام متقاضیان تکمیل خواهد شد.

برگزارکنندگان این کارگاه هدف از اجرای این برنامه را تقویت توانمندی‌های نویسندگی، شناسایی استعدادهای نو و فراهم کردن زمینه حضور علاقه‌مندان در عرصه تولید آثار مکتوب عنوان کرده‌اند.

کد مطلب 6887345

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها