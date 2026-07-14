به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان کردستان با همکاری اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان قروه، کارگاه آموزش نویسندگی را با هدف ارتقای مهارت‌های نویسندگی و حمایت از علاقه‌مندان این حوزه برگزار می‌کند.

این دوره آموزشی روز ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۲ در شهرستان قروه برگزار خواهد شد و تدریس آن را دکتر شیرزاد خوانچه سپهر و دکتر بهروز خیریه بر عهده دارند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، علاقه‌مندان برای حضور در این کارگاه می‌توانند مشخصات خود را از طریق پیامک به شماره ۰۹۱۹۷۳۱۷۸۲۷ ارسال کنند.

مهلت ثبت‌نام در این دوره آموزشی تا دهم مردادماه اعلام شده است و ظرفیت پذیرش بر اساس ثبت‌نام متقاضیان تکمیل خواهد شد.

برگزارکنندگان این کارگاه هدف از اجرای این برنامه را تقویت توانمندی‌های نویسندگی، شناسایی استعدادهای نو و فراهم کردن زمینه حضور علاقه‌مندان در عرصه تولید آثار مکتوب عنوان کرده‌اند.