به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تشریح مراحل دریافت سند مالکیت برای املاک فاقد سند رسمی گفت: افرادی که مالک خانه، مغازه، زمین کشاورزی یا سایر املاکی هستند که فاقد سند مالکیت رسمی است و آن را با اسناد عادی مانند قولنامه خریداری کردهاند، میتوانند با طی مراحل قانونی نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام کنند.
وی اظهار کرد: در صورتی که ملک فاقد سند مالکیت باشد یا دارای سند مالکیت مشاعی بوده و امکان دسترسی به سایر شرکای مشاع برای افراز یا تفکیک ملک وجود نداشته باشد، متقاضی باید ابتدا نسبت به تهیه نقشه ملک اقدام کند.
قویدل افزود: همچنین لازم است مدارک و مستندات مالکیت از جمله قولنامه عادی، مبایعهنامه، صلحنامه، گواهی حصر وراثت، سند مالکیت مشاعی و سایر اسناد مرتبط در یکی از دفاتر اسناد رسمی برابر با اصل شود.
وی ادامه داد: پس از آن، متقاضی باید با مراجعه به سامانه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، نقشه ملک و تصاویر برابر با اصل مدارک مالکیتی را بارگذاری و ثبتنام خود را تکمیل کند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: فرم تکمیلشده ثبتنام به همراه کپی برابر با اصل مدارک مالکیتی باید از طریق پست سفارشی به واحد ثبتی محل وقوع ملک ارسال شود.
وی بیان کرد: اطلاعرسانی مراحل بعدی از جمله ارجاع پرونده به کارشناس، صدور رأی هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف، پرداخت هزینه انتشار آگهی و سایر اقدامات ثبتی از طریق پیامک و به شماره همراه ثبتشده در سامانه انجام میشود.
قویدل خاطرنشان کرد: پس از احراز تصرفات مالکانه متقاضی، انجام تشریفات قانونی، صدور رأی هیأت و در صورت عدم اعتراض به رأی در مهلت مقرر، سند مالکیت رسمی ملک صادر خواهد شد.
نظر شما