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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۳

آیا دارندگان اسناد تک‌برگ زردرنگ باید سند خود را به سبزرنگ تبدیل کنند؟

آیا دارندگان اسناد تک‌برگ زردرنگ باید سند خود را به سبزرنگ تبدیل کنند؟

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: دارندگان اسناد تک‌برگ زردرنگ همچنان می‌توانند از همان سند استفاده کنند و نیازی به تعویض آن با سند سبزرنگ ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به این پرسش که آیا دارندگان اسناد مالکیت تک‌برگ زردرنگ باید سند خود را به سند تک‌برگ سبزرنگ تبدیل کنند، اظهار کرد: اسناد مالکیت حدنگار یا تک‌برگ زردرنگ نیازی به تعویض یا تبدیل به اسناد مالکیت حدنگار سبزرنگ ندارند.

وی افزود: در حال حاضر، صرفاً اسناد مالکیت سبزرنگ از حیث نحوه انجام معاملات، مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند و اسناد مالکیتی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، یعنی از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ به بعد صادر شده‌اند، با رنگ سبز صادر می‌شوند.

قویدل ادامه داد: با هر بار انجام معامله نسبت به اسناد مالکیت حدنگار، سند تک‌برگ جدید به نام خریدار یا منتقل‌الیه صادر می‌شود و این سند جدید به رنگ سبز خواهد بود. این اسناد از نظر نحوه انجام معاملات، مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: بر این اساس، تنظیم مبایعه‌نامه، قولنامه، صلح‌نامه و هرگونه سند عادی ـ به استثنای قراردادهای عادی اجاره با مدت کمتر از دو سال ـ درباره این املاک ممنوع است و در صورت انجام معامله عادی و بروز اختلاف میان طرفین، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی در مراجع قضایی، شبه‌قضایی و داوری قابل استماع نخواهد بود.

وی افزود: همچنین اسناد ثبت‌نشده (عادی) مربوط به معاملات این املاک نیز در هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی پذیرفته نخواهد شد.

قویدل در پایان خاطرنشان کرد: اسناد مالکیت حدنگار زردرنگ نیز به‌زودی از حیث نحوه انجام معاملات مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خواهند شد و در آن زمان تنظیم هرگونه سند عادی از جمله قولنامه، مبایعه‌نامه، صلح‌نامه و سایر اسناد عادی درباره این املاک نیز امکان‌پذیر نخواهد بود؛ با این حال، دارندگان این اسناد همچنان نیازی به تعویض سند مالکیت خود نخواهند داشت.

کد مطلب 6899200

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