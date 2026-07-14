علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر اظهار کرد: قرار است شهرداری تهران لایحهای را به شورای شهر ارائه کند که مربوط به این ایام است و هدف آن این است که رایگان شدن حملونقل با مترو و اتوبوسهای تندرو بدون مجوز شورای شهر نباشد.
وی افزود: این لایحه همچنین زمانی را برای آمادهسازی لایحه اصلی در نظر میگیرد؛ لایحهای که بر اساس مدل باشگاه شهروندی تدوین خواهد شد.
نادعلی ادامه داد: موضوع باشگاه شهروندی پیش از این در قالب طرحی که از سوی نیمی از اعضای شورا و نایبرئیس محترم شورای شهر ارائه شده بود، مطرح شد اما به تصویب نرسید.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: قرار است همان موضوع با اصلاحات و تغییراتی، این بار از سوی شهرداری و در قالب یک لایحه به شورای شهر ارائه شود تا درباره آن تصمیمگیری مجدد صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: این زمانبندی تا پس از اربعین در نظر گرفته شده تا فرصت کافی برای تدوین و بررسی لایحه نهایی فراهم شود.
نادعلی با اشاره به مطالبه شهروندان گفت: در میان مردم همچنان این انتظار و مطالبه وجود دارد که تکلیف موضوع رایگان شدن حملونقل عمومی مشخص شود و این پرسش بهطور مداوم مطرح میشود که سرانجام این موضوع به کجا خواهد رسید.
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