به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ اعلام کرد که بر اساس داده های دریانوردی حرکت کشتی ها در تنگه هرمز طی صبح امروز سه شنبه تقریبا به صورت کامل متوقف شده است.

لازم به ذکر است که تجاوزات اخیر آمریکا علیه ایران در منطقه تنگه هرمز باعث تشدید ناامنی و بی ثباتی شده است. جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده که کشتی ها باید از مسیر امن اعلام شده از سوی تهران در تنگه هرمز عبور کنند.

روز گذشته نیز وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با همتای قبرسی خود ناامنی تحمیلی بر منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز را نتیجه مستقیم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران دانست.