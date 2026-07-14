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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۹

توقف کامل حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز

توقف کامل حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز

با توجه به تشدید درگیری ها در منطقه بلومبرگ از توقف کامل حرکت کشتی ها در تنگه هرمز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ اعلام کرد که بر اساس داده های دریانوردی حرکت کشتی ها در تنگه هرمز طی صبح امروز سه شنبه تقریبا به صورت کامل متوقف شده است.

لازم به ذکر است که تجاوزات اخیر آمریکا علیه ایران در منطقه تنگه هرمز باعث تشدید ناامنی و بی ثباتی شده است. جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده که کشتی ها باید از مسیر امن اعلام شده از سوی تهران در تنگه هرمز عبور کنند.

روز گذشته نیز وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با همتای قبرسی خود ناامنی تحمیلی بر منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز را نتیجه مستقیم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران دانست.

کد مطلب 6887406

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    نظرات

    • س IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
      1 0
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      تا هر زمانی لازم باشد ببندید هرگز از اهمیت ان کم نخواهد شد نمی توانی اب سر زمین یا خاکت را در اختیار بیگانه قرار دهی که از اهمیتش کم نشود حتی اگر سالها بسته باشد یک ذره اختیار را به بیگانگان ندهید جستجو کنید کانال سوئز چند سال بسته بود ؟؟؟ بعداز چند سال باز شد ،ایا از اهمیتش کاسته شد.
    • س IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
      1 0
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      اگر سالها بسته باشد .هیچ از ارزشش کم نمی شود ،ابراه ایرانیست اگر از دستش دهی از ارزشش کم می شود

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