عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه و رهگیری ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، رضا زرین گل مدیرکل بازرسی خدمات این سازمان با تأکید بر ضرورت اجرای کامل ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از مدیران عامل فروشگاه‌های اینترنتی و واحدهای عرضه‌کننده خواست از عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری جلوگیری کنند.

مدیرکل بازرسی خدمات سازمان حمایت گفت: بر اساس ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده‌فروشی منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری است و کالاهای فاقد این شناسه‌ها مطابق قانون، قاچاق محسوب می‌شوند.

زرین گل افزود: مطابق تبصره (۲) ماده (۱۳) این قانون، کالاهایی که با استفاده از هرگونه معافیت قانونی از جمله معافیت‌های ملوانی و تعاونی‌های مرزنشینی وارد کشور شده‌اند نیز برای عرضه در هر نقطه از کشور، باید دارای شناسه کالا و شناسه رهگیری باشند.

وی با تأکید بر مسئولیت مدیران فروشگاه‌ها و فروشندگان طرف قرارداد در اجرای این تکلیف قانونی، تصریح کرد: لازم است ضمن اعمال نظارت مستمر بر فرآیند عرضه کالا، از فروش کالاهای فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری جلوگیری شده و شرایطی فراهم شود که این شناسه‌ها به‌صورت واضح و قابل رؤیت برای مصرف‌کنندگان قابل مشاهده باشد.

مدیرکل بازرسی خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: این سازمان بر اجرای دقیق الزامات قانونی در سطح بازار نظارت مستمر دارد و در صورت مشاهده و احراز هرگونه تخلف، مطابق قوانین و مقررات جاری کشور با متخلفان برخورد خواهد کرد.

زرین گل هدف از اجرای این مقررات را ارتقای شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع، مقابله با عرضه کالای قاچاق و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان عنوان کرد.