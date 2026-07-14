عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه و رهگیری ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، رضا زرین گل مدیرکل بازرسی خدمات این سازمان با تأکید بر ضرورت اجرای کامل ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از مدیران عامل فروشگاههای اینترنتی و واحدهای عرضهکننده خواست از عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری جلوگیری کنند.
مدیرکل بازرسی خدمات سازمان حمایت گفت: بر اساس ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خردهفروشی منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری است و کالاهای فاقد این شناسهها مطابق قانون، قاچاق محسوب میشوند.
زرین گل افزود: مطابق تبصره (۲) ماده (۱۳) این قانون، کالاهایی که با استفاده از هرگونه معافیت قانونی از جمله معافیتهای ملوانی و تعاونیهای مرزنشینی وارد کشور شدهاند نیز برای عرضه در هر نقطه از کشور، باید دارای شناسه کالا و شناسه رهگیری باشند.
وی با تأکید بر مسئولیت مدیران فروشگاهها و فروشندگان طرف قرارداد در اجرای این تکلیف قانونی، تصریح کرد: لازم است ضمن اعمال نظارت مستمر بر فرآیند عرضه کالا، از فروش کالاهای فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری جلوگیری شده و شرایطی فراهم شود که این شناسهها بهصورت واضح و قابل رؤیت برای مصرفکنندگان قابل مشاهده باشد.
مدیرکل بازرسی خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: این سازمان بر اجرای دقیق الزامات قانونی در سطح بازار نظارت مستمر دارد و در صورت مشاهده و احراز هرگونه تخلف، مطابق قوانین و مقررات جاری کشور با متخلفان برخورد خواهد کرد.
زرین گل هدف از اجرای این مقررات را ارتقای شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع، مقابله با عرضه کالای قاچاق و حمایت از حقوق مصرفکنندگان عنوان کرد.
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