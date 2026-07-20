به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، حسین زاده قشمی دبیر جایزه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان گفت: با هدف توسعه فرهنگ احترام به حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و ترویج مشتری‌مداری در بنگاه‌های اقتصادی آغاز شده است، هر ساله بر اساس ارزیابی‌های تخصصی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان صورت گرفت.

وی افزود: در بیست‌وچهارمین دوره ارزیابی و اعطاء گواهینامه و تندیس ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، پس از فراخوان و دعوت بیش از ۵۰۰۰ شرکت و بنگاه اقتصادی از میان ۲۷۶ بنگاه اقتصادی حائز شرایط، پس از طی فرآیند ارزیابی تخصصی، ۵۰ شرکت موفق به کسب این نشان ملی شدند که شامل ۱۳ شرکت دریافت‌کننده تندیس ملی طلایی، ۸ شرکت دریافت‌کننده تندیس ملی نقره‌ای، ۵ شرکت دریافت‌کننده تندیس ملی برنزیو ۲۴ شرکت دریافت‌کننده گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان هستند.

حسین زاده قشمی عنوان کرد: این فرآیند که از سال ۱۳۸۰ با هدف توسعه فرهنگ احترام به حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و ترویج مشتری‌مداری در بنگاه‌های اقتصادی آغاز شده است، هر ساله بر اساس ارزیابی‌های تخصصی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور برگزار می‌شود.

دبیر جایزه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان اظهار کردد: بر اساس این گزارش، آیین ملی اعطای تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان که قرار بود همزمان با روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ۹ اسفند سال گذشته برگزار شود، به دلیل شرایط ویژه کشور و همزمانی با وقایع جنگ تحمیلی برگزار نشد. از این‌رو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصمیم گرفت تندیس‌ها و گواهینامه‌های برگزیدگان را به‌صورت حضوری در محل شرکت‌های منتخب به مدیران عامل آنان اعطا کند.

وی گفت: این برنامه تا اهدای تندیس و گواهینامه به تمامی شرکت‌های برگزیده بیست‌وچهارمین دوره ادامه خواهد داشت و از بنگاه‌هایی که در مسیر ارتقای کیفیت، افزایش رضایتمندی مشتریان و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان گام برداشته‌اند، تجلیل خواهد شد.