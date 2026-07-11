موج گرما در کهگیلویه و بویراحمد؛ پایداری برق در گرو همراهی مردم

خبرگزاری مهر، گروه استانها: روزهای داغ تابستان بار دیگر بر کهگیلویه و بویراحمد سایه انداخته است، استانی که در مناطق گرمسیری آن دمای هوا از مرز ۴۵ درجه سانتیگراد عبور کرده و پیشبینیها از تداوم این شرایط در روزهای آینده حکایت دارد.
افزایش دما، علاوه بر تهدید سلامت شهروندان، مصرف وسایل سرمایشی را به شکل محسوسی افزایش داده و شبکه برق را نیز در شرایط حساس قرار داده است.
در چنین وضعیتی، صنعت برق با اجرای طرحهای گسترده نگهداشت و تقویت شبکه، تلاش میکند برق پایدار را برای مشترکان تأمین کند، اما کارشناسان معتقدند موفقیت این تلاشها بدون مشارکت مردم در مدیریت مصرف امکانپذیر نیست. تنظیم دمای کولرها روی ۲۵ درجه، کاهش مصرف در ساعات اوج بار و پرهیز از استفاده همزمان از وسایل پرمصرف، سادهترین اقداماتی است که میتواند از فشار بر شبکه برق بکاهد.
گرمای هوا تا پایان هفته ماندگار است
معاون فنی ادارهکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند افزایشی دمای هوا اظهار کرد: از روز جمعه افزایش دما در استان آغاز شده و بر اساس نقشههای پیشیابی، هفته جاری از گرمترین هفتههای تابستان خواهد بود.
فرمان فرامین افزود: دشت امامزاده جعفر با ثبت دمای ۴۶ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بوده و دمای گچساران، دشت لیشتر و دهدشت نیز به ۴۵ درجه سانتیگراد رسیده است، همچنین دمای شهر یاسوج ۳۷ و سیسخت ۳۶ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
وی با هشدار نسبت به احتمال گرمازدگی گفت: شهروندان تا حد امکان از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و با استفاده از لباسهای روشن، کلاه لبهدار، عینک آفتابی و مصرف مایعات کافی، از آثار گرمای شدید پیشگیری کنند.
پایداری شبکه برق نیازمند همراهی مشترکان است
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، افزایش مصرف برق همزمان با موج گرما را نیازمند مشارکت جدی مشترکان دانست و اظهار کرد: برق سرمایهای عمومی و متعلق به همه مردم است و همراهی مشترکان نقش تعیینکنندهای در حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از اعمال محدودیتهای احتمالی دارد.
رسول روستایی افزود: تنظیم کولرهای گازی روی دمای ۲۵ درجه، خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری، استفاده نکردن همزمان از تجهیزات پرمصرف و کاهش مصرف در ساعات اوج بار، از مهمترین راهکارهای مدیریت مصرف در روزهای گرم سال است.
وی تأکید کرد: تجربه نشان داده هر زمان مردم در مدیریت مصرف با صنعت برق همراه بودهاند، شبکه با پایداری بیشتری به خدمترسانی ادامه داده و امکان تأمین برق مطمئن برای همه مشترکان فراهم شده است.
پیشرفت ۷۴ درصدی طرح «سامان» برای تابستان
روستایی با اشاره به اقدامات فنی انجام شده برای افزایش تابآوری شبکه برق استان گفت: طرح ملی «سامان» با هدف ساماندهی فیدرهای بحرانی و آمادهسازی شبکه برای اوج مصرف تابستان، تاکنون ۷۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی ادامه داد: در قالب این طرح، روی ۲۷ فیدر برق، بیش از ۱۰ هزار و ۷۵۶ عملیات تعمیراتی و اصلاحی در نقاط حساس شبکه انجام شده تا احتمال بروز خاموشی و افت کیفیت برق در روزهای اوج مصرف به حداقل برسد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خاطرنشان کرد: کارکنان صنعت برق به صورت شبانهروزی برای تأمین برق پایدار در تلاش هستند، اما حفظ این پایداری بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست.
صرفهجویی؛ راهکار عبور از روزهای داغ
ادامه روند افزایشی دمای هوا در کنار رشد مصرف وسایل سرمایشی، اهمیت مدیریت مصرف برق را بیش از گذشته نمایان کرده است، کارشناسان معتقدند رعایت چند راهکار ساده از سوی مشترکان خانگی، ادارات، اصناف و صنایع میتواند ضمن کاهش فشار بر شبکه، از بروز خاموشیهای ناخواسته جلوگیری کرده و برق پایدار را برای همه شهروندان در روزهای گرم تابستان تضمین کند.
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