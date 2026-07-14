به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح سه شنبه در دیدار با حجت‌الاسلام محمد قادری، مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ضمن اشاره به نقش مؤثر سازمان تبلیغات اسلامی در برنامه‌ها و اجتماعات خیابانی، این نهاد را یکی از ارکان اصلی هماهنگی و ساماندهی برنامه‌های میدانی دانست و بر استمرار این حضور تأکید کرد.

فرماندار تنگستان با اشاره به اهمیت راهبردی رسانه، خاطرنشان کرد: اهتمام ویژه دشمن به فضای مجازی، سرمایه‌گذاری بیشتر از جانب حاکمیت در این مقوله را می‌طلبد و نباید از این عرصه غافل بود.

سلیمانی همچنین با تأکید بر اولویت مسائل فرهنگی نسبت به مسائل عمرانی، اظهار داشت: فرهنگ، تأثیرگذارترین حوزه بر زیست‌بوم انسانی است و سرمایه‌گذاری در این عرصه، تأثیراتی ماندگار و عمیق‌تر از پروژه‌های صرفاً عمرانی دارد.

وی در ادامه از پی‌گیری جدی برای تأسیس مجتمع فرهنگی-تبلیغی شهرستان خبر داد و بر برنامه‌ریزی جهت تشکیل دهکده‌های قرآنی در نقاط مختلف شهرستان به عنوان یکی از اولویت‌های فرهنگی تأکید کرد.

این نشست در راستای ارزیابی میدانی زیست‌بوم فرهنگی و هم‌افزایی با مسئولین شهرستان تنگستان و پی‌گیری برنامه‌های تحولی سازمان با رویکرد بومی‌سازی و مسئله‌محوری در دفتر امام جمعه اهرم برگزار شد.

حجت‌الاسلام قادری در این دیدار با ارائه تحلیلی جامع از شاخص‌های فرهنگی شهرستان تنگستان، بر ضرورت بازطراحی برنامه‌ها مبتنی بر اقتضائات محلی تأکید کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در پایان این دیدار تمثال امام شهید، قاب عکسی از «کلمه الله هی العلیا» بالای سر امام راحل(ره) و یادگار معظم له، و کتیبه‌ی توسل به حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را به فرماندار تنگستان اهداء کرد.