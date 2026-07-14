به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که سرکردگان امنیتی این رژیم و ساکنان شهرکهای مجاور مرزهای شرقی سرزمینهای اشغالی، نسبت به خطر نفوذ گسترده افراد مسلح از طریق مرز اردن هشدار داده و وضعیت این منطقه را «بمب ساعتی» توصیف کردند که ممکن است هر لحظه منفجر شده و سناریویی مشابه حمله ۷ اکتبر را تکرار کند.
این منبع رسانهای رژیم صهیونیستی گزارش داد که مقامات امنیتی نسبت به وجود شکافهای امنیتی گسترده در طول مرزهای شرقی ابراز نگرانی شدید کرده و توضیح دادهاند که این مرزها، طولانیترین و آسیبپذیرترین مرزهای سرزمینهای اشغالی در برابر نفوذ هستند و در سایه تداوم عملیات قاچاق و فقدان نظارت مؤثر، وضعیت بسیار شکنندهای دارند.
این شبکه همچنین به نقل از ساکنان این مناطق گزارش داد که آنها متقاعد شدهاند که تهاجم مسلحانه به شهرکهایشان تنها «مسئله زمان» است. «دکل یوسف»، مسئول امنیتی شهرک «یردنه» در این باره گفت: «این سناریو به طور قطع رخ خواهد داد و سهلانگاریهای کنونی، وقوع آن را تسهیل میکند.»
از سوی دیگر، «مئیر تسور»، رئیس شورای منطقهای «عربه وسطی» (مرکز عربه)، از فقدان حضور نظامی در منطقه انتقاد و تأکید کرد که ضعف حضور ارتش رژیم صهیونیستی ، بزرگترین شکست امنیتی در سایه تداوم عملیات قاچاق از مرزهاست.
وی تأکید کرد که گشتهای نظامی برای بازرسی در این مناطق تقریباً به طور کامل غایب هستند.
نظر شما