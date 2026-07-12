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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۱

افشای پول پاشی دختر صدام برای تروریست‌های سوریه

افشای پول پاشی دختر صدام برای تروریست‌های سوریه

یک منبع سوری پول پاشی دختر صدام برای تقویت گروهک های تروریستی در این کشور را افشا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع سوری اعلام کرد که رغد دختر صدام بیش از ۵۰۰ میلیون دلار برای حمایت از گروهک های تروریستی در سوریه پرداخت کرده است.

وی اضافه کرد که هفته گذشته یک نشست میان هیئت اعزامی از سوی رغد از کشور اردن و مسئولان امنیتی وزارت دفاع سوریه و سرکردگان گروه های ترریستی در دمشق برگزار شد.

در این نشست گروهک هایی نظیره فیلق الشام، الحمزات و حزب اسلامی ترکستانی مشارکت داشتند.

این منبع بیان کرد که تحرکات اخیر در راستای حمایت های لوجستیکی و مالی از فعالیت های تروریستی در سوریه صورت می گیرد.

کد مطلب 6885406

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    نظرات

    • IR ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      5 0
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      این اشغال هم نقش سگ توله پهلوی را ایفا می کند
    • IR ۰۸:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۱
      8 0
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      آمریکایی ها پدرت رو مثل زباله پرت کردن بیرون و دادنش دست شیعیان تا اعدامش کنن. بازم داری توی زمین آمریکا و اسرائیل بازی می کنی

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