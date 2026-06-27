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۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۷

تحلیلگر اردنی: اگر اسرائیل از نتایج جنگ ایران خبر داشت وارد آن نمی‌شد

تحلیلگر اردنی: اگر اسرائیل از نتایج جنگ ایران خبر داشت وارد آن نمی‌شد

یک تحلیلگر اردنی بر خروج قدرتمند ایران از تجاوز آمریکایی و صهیونیستی و دست برتر تهران در توافق با واشنگتن تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عریب الرنتاوی تحلیلگر اردنی تاکید کرد: توافق ایران و آمریکا یک نقطه عطف در معادله قدرت بعد از جنگ به شمار می رود. تهران با دستاوردهای سیاسی و راهبردی بیشتر از آن چیزی که آمریکا و اسرائیل محقق کردند، از این جنگ خارج شد.

وی اضافه کرد: توافق مذکور به اکثر خواسته های ایران تن داده و اصل مذاکره مرحله ای را تثبیت می کند. این توافق بر تحق ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تاکید دارد و ذخایر غنی شده اورانیوم در خاک ایران باقی خواهد ماند. همچنین اشاره ای به برنامه های موشکی ایران نشده و موضوع لبنان نیز به توافقات منطقه ای گره خورده است. تضمین هایی در خصوص لغو تحریم های ایران و آزادسازی تدریجی اموال بلوکه شده نیز ارائه شده است.

الرنتاوی بیان کرد: این در حالی است که آمریکا و اسرائیل به اهداف از پیش اعلام شده خود در جنگ علیه ایران دست پیدا نکردند؛ از براندازی نظام این کشور تا پایان دادن به برنامه های هسته ای و موشکی و تضعیف هم پیمانان منطقه ای ایران. مسئولان صهیونیست اعتراف کرده اند اگر می دانستند نتایج جنگ علیه ایران چنین چیزهای خواهد شد وارد این جنگ نمی شدند. اسرائیل منزوی تر و ضعیف تر از گذشته از این جنگ خارج شد و اعتماد هم پیمانان عرب آمریکا به چتر امنیتی این کشور کاهش پیدا کرده است.

کد مطلب 6871803

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