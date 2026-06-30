اسپوتنیک: پایگاه آمریکا در اردن پیشران جنگ علیه ایران بود 

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک گفت که در مرحله پایانی جنگ آمریکا علیه ایران، پایگاه آمریکایی موفق السلطی نقش یک پایگاه پیشرو منطقه‌ای برای عملیات آمریکا علیه ایران را ایفا می‌کرد.

این منبع با اشاره به اینکه «واشنگتن چاره دیگری نداشت»، توضیح داد که متحدان نزدیک آمریکا در خلیج فارس، یعنی عربستان سعودی و امارات، به آمریکایی‌ها اجازه استفاده از حریم هوایی خود را ندادند.

جمهوری اسلامی ایران در واکنش به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، تمامی پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف حملات موشکی و پهپادی مستمر خود قرار داده و بسیاری از این پایگاه ها را از خدمت رسانی خارج کرده است.

ایران و آمریکا در شب ۱۸ ژوئن یک یادداشت تفاهم با هدف پایان دادن به درگیری نظامی امضا کردند.