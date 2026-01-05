به گزارش خبرنگار مهر، حبیب مسیحی تازیانی دوشنبه شب در نشست شورای حکمرانی مطلوب استان هرمزگان با اشاره به چالشهای موجود در حوزه محیط زیست، اظهار کرد: عملکردها و روندهای توسعهای استان بهروشنی نشان میدهد که بدون توجه به توسعه پایدار، نمیتوان از سرمایههای طبیعی استان صیانت کرد.
وی با بیان اینکه هرمزگان به طور همزمان دارای اکوسیستمهای خشکی و دریایی است، افزود: در حوزه خشکی آثار تخریب بهوضوح قابل مشاهده است، اما در اکوسیستمهای دریایی به دلیل پنهان بودن بخش عمدهای از زیستبوم در زیر سطح آب، مدیریت و حفاظت همواره با چالش بیشتری همراه بوده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان با اشاره به سیاستهای توسعه دریا محور کشور تصریح کرد: توسعه در استان هرمزگان شتاب گرفته و ضروری است همزمان با این روند، حفاظت از انفال و منابع طبیعی بهویژه دریا و سواحل در اولویت قرار گیرد.
مسیحی تازیانی با بیان اینکه هرمزگان دومین استان کشور از نظر وسعت است، ادامه داد: این استان با دارا بودن حدود ۴۵ درصد از سواحل کشور و ۱۴ جزیره بزرگ، بزرگترین استان دریایی ایران محسوب میشود و هر یک از این جزایر دارای اکوسیستم منحصربهفردی است که نیازمند حفاظت ویژه است.
وی گفت: در حال حاضر حدود ۱۱.۴ درصد از عرصههای استان تحت مدیریت محیط زیست قرار دارد، اما با دستور استاندار هرمزگان، برنامهریزی شده این میزان به بیش از ۲۲ درصد افزایش یابد تا از داشتههای طبیعی استان به نحو مطلوب حفاظت شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان با اشاره به ثبت چهار تالاب بینالمللی در استان افزود: این تالابها در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان قرار دارند و استان هرمزگان از نظر تعداد تالابهای بینالمللی رتبه نخست و از نظر وسعت رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.
وی خاطرنشان کرد: حدود ۸۵ درصد جنگلهای مانگرو کشور در تالابهای استان هرمزگان قرار دارد و علاوه بر آن، ۲۴ تالاب ذیل قانون نیز در استان شناسایی شده که همگی در چارچوب ضوابط قانونی مدیریت میشوند.
مسیحی تازیانی با اشاره به تنوع زیستی کمنظیر استان بیان کرد: هرمزگان میزبان بخش قابل توجهی از گونههای پرندگان، پستانداران و خزندگان کشور است و تمامی پنج گونه لاکپشت دریایی، هفت گونه دلفین و گونههایی از والها در آبهای استان زیست میکنند که اغلب در شرایط مرزی و حساس قرار دارند و نیازمند حفاظت ویژه هستند.
