هشدار وزیر صمت درباره کمبود نیروی متخصص معدن

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با مدیران و معاونان معدنی و صنایع معدنی کشور که در سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور و با حضور رئیس و مدیران ارشد این سازمان برگزار شد، بر تسریع همکاریهای بیندستگاهی، توسعه زیرساختهای اکتشافی، نوسازی تجهیزات و تقویت سرمایه انسانی تأکید کرد و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور را یکی از ارکان تعیینکننده توسعه اقتصادی کشور دانست.
بر اساس اعلام وزارت صمت، وی با تأکید بر جایگاه راهبردی این سازمان در توسعه بخش معدن، اظهار کرد: اعتقاد من و دولت چهاردهم این است که سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی یکی از سازمانهای تعیینکننده کشور است و معتقدم این سازمان باید از این وضعیت نهایت استفاده را ببرد.
وزیر صمت همچنین با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت نیروی انسانی متخصص در حوزه علومزمین و معدن، بر ضرورت تربیت نیروهای متخصص متناسب با نیاز کشور تأکید کرد و یادآور شد: قبلاً تعداد زیادی فارغالتحصیل معدن در صف انتظار اشتغال داشتیم، اما امروز شرایط تغییر کرده است.
وی بر حل این مشکل تاکید و اعلام کرد که علومزمین رشتهای ارزشمند و مرتبط با اقتصاد کشور است و اگر به آن توجه نشود، نقش این بخش در اقتصاد نیز کمرنگتر خواهد شد.
اتابک در ادامه، با اشاره به ضرورت همکاری با سازمان انرژی اتمی در خصوص تکمیل اطلاعات موجود در پایگاه جامع دادههای علومزمین، خاطرنشان کرد: هرچه سریعتر توافق با سازمان انرژی اتمی انجام و اطلاعات مورد نیاز از این سازمان تحویل گرفته شود، ما نیز در وزارت صمت اقدامات لازم را در جهت تأمین نیازهای این سازمان به سرعت انجام خواهیم داد تا بتوانیم برنامهریزی بلندمدت داشته باشیم.
وی درباره همکاری با وزارت نفت نیز تصریح کرد: طی صحبتهایی که با وزیر نفت داشتهام، ایشان در خصوص تحویل اطلاعات اکتشافی و معدنی کشور که در اختیار این وزارتخانه است، همکاری خواهند داشت؛ اما پیش از همه این موارد، امنیت اطلاعاتی که دریافت خواهیم کرد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وزیر صمت درباره همکاری با وزارت ارتباطات تاکید کرد: وزیر ارتباطات آمادگی کامل برای همکاری با سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی و وزارت صمت، در خصوص ارتقای زیرساختهای فناوری اطلاعات در زمینه اکتشافات معدنی و تولید اطلاعات پایه را دارد و این موضوع باید پیگیری شود.
وی همچنین از حمایت وزارت صمت برای تقویت زیرساختهای این سازمان و تامین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه سازمان خبر داد و در خصوص انجام پروازهای ژئوفیزیک هوایی و نیازهای سختافزاری و نرمافزاری این سازمان در تهیه و تولید اطلاعات عمیق اکتشافی، توضیحاتی را ارائه کرد.
اتابک در پایان، با اشاره به جایگاه مدیران و متخصصان این مجموعه، از آنان خواست تنها به حفظ وضع موجود اکتفا نکنند و با نگاهی تحولگرا، در مسیر ارتقای جایگاه سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور گام بردارند.
در این نشست، «وجیهالله جعفری» معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، «سیدمحمود فاطمی عقدا» رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، «محمدمسعود سمیعینژاد» رئیس هیات عامل ایمیدرو، «رضا بستامی» رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، «ارشیر سعدمحمدی» مدیرعامل شرکت ومعادن، «امید کشاورزپور» مدیر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مدیران حوزه معدن و اکتشاف حضور داشتند.
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