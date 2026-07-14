سخنگوی ارتش: نیروهای مسلح سر سوزنی بر سر تنگه هرمز کوتاه نخواهد آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در اجتماع مردمی در میدان «ابن سینا» واقع در محله خانی آباد شهر تهران، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر انقلاب و دیگر فرماندهان، با اشاره به ایستادگی مردم در خیابانها، اظهار کرد: بیش از 4 ماه است که شما مردم عزیز شجاعانه در میادین حضور دارید و از نیروهای مسلح پشتیبانی کرده و تمامی نقشههای دشمن را نقش بر آب کرده اید.
وی افزود: حضور شما مردم عزیز در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب نیز در دنیا اقدامی بی نظیر بود که در حافظه تاریخ، ثبت شد. این حضور، حماسهای بینظیر بود که آثار تمدنی آن، رفته رفته آشکار خواهد شد.
امیر سرتیپ اکرمی نیا ادامه داد: این حضور پرشور شما مردم عزیز در میدان، نشان از تداوم راه رهبر شهید انقلاب اسلامی دارد. دشمن با ترور رهبر شهید انقلاب و فرماندهان، قصد نابود کردن نظام را داشت اما حضور مردم در میادین، نشان از پایبندی ملت ایران به راه امامین انقلاب دارد. این پایبندی و ایستادگی مردم در میدان، خنثی کننده برنامههای شوم دشمن بود.
سخنگوی ارتش در بخش دیگری از اظهاراتش، «تقویت انسجام و اتحاد ملی» و «ارتقاء مشروعیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» را از جمله آثار حضور مردم در خیابانها خواند و بیان کرد: دشمن در صدد از پای در آوردن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود. او تصور میکرد ایران اسلامی هم، مانند دیگر کشورها است ولی حضور مردم شجاع، بصیر و ولایتمدار در صحنه، ضمن نمایش اتحاد ملت ایران، مقبولیت و محبوبیت مردمی و الهی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نیز نمایان ساخت.
امیر سرتیپ اکرمینیا با اشاره به شعارها و تاکیدات مردم مبنی بر «ضرورت انتقامگیری از متجاوزان»، گفت: این تاکید شما ملت شریف ایران، نشان میدهد که تمامی مسئولان، آحاد ملت و آزادگان عالم، موظف هستند که انتقام خون شهدا به ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی را بگیرند، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز خود را مقید به گرفتن انتقام خون شهدا از دشمنان میداند.
وی «اعلام آزادیخواهی و استکبارستیزی ملت ایران» را دیگر اثر ایستادگی مردم خیابانها دانست و تصریح کرد: ملت ایران در دفاع از کشور، انقلاب و آرمانهای امام شهید خود، به یک الگو در سطح جهان تبدیل شده است. به طوریکه با وجود فعالیتهای رسانهای دشمن، ما شاهد نوعی بیداری در سطح ملتهای جهان هستیم همانطور که در واقعه عاشورا، خون سید الشهدا و یاران باوفایش، موجب بیداری نسلها شد، خون امام شهید انقلاب، فرماندهان و دیگر شهدای ما نیز موجب بیداری وجدانهای بیدار جهان شده است.
سخنگوی ارتش در بخش دیگری از اظهارات خود، به جنایات اخیر ارتش تروریستی آمریکا در ایران اشاره و اظهار کرد: آمریکا و رئیسجمهوری فعلی این کشور که در حقیقت فردی فاسد و جنایتکار است، سابقه بدعهدی طولانی دارند. آنان پیش از انقلاب و در 28 مرداد 1332 نیز، ملیسازی صنعت نفت به عنوان یکی از حقوق ملت ایران را تحمل نکرده و آن کودتا را طرحریزی کردند. آن زمان حرفی از انقلاب اسلامی نبود. البته دشمنی آنان با انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران به مراتب بیشتر است چراکه اساسا آمریکاییها با تامین منافع همه ملتهای آزادیخواه از جمله ملت ایران مشکل دارند و انقلاب اسلامی علمدار استقلال، اقتدار و آزادیخواهی ملت ایران است.
وی با بیان اینکه آمریکاییها در تفاهمنامه پایان جنگ، ترتیبات ایرانی بر تنگه هرمز را پذیرفته بودند اما با ریاکاری، به دنبال ایجاد مسیر جدید بودند، گفت: نیروهای مسلح ایران اسلامی مقتدرانه در مقابل بدعهدی آمریکاییها حاضر شده و اعلام کردند که غیر از ترتیبات پیشبینی شده در تفاهمنامه، هر اقدام دیگری در تنگه هرمز، با واکنش قاطع ایران اسلامی مواجه خواهد شد.
سخنگوی ارتش، احترام به حقوق ملت ایران را تنها راه بازگشایی تنگه هرمز دانست و تاکید کرد: رئیسجمهوری متجاوز و فاسد آمریکا باید احترام به قواعد و حقوق بینالمللی، حقوق ملتها و احترام به آنان را یاد بگیرد. همانطور که پیشتر اعلام کردهایم، تنگه هرمز هرگز با جنگ، شرارت و تجاوزهای آمریکا بازنخواهد شد. تنها راه بازگشایی تنگه هرمز، احترام به حقوق ملت ایران و تمکین آمریکا به مفاد تفاهمنامه پایان جنگ میان ایران و آمریکا است. ملت ایران نیز اطمینان داشته باشند که نیروهای مسلح به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران، تا آخرین نفس ایستاده و سر سوزنی از حقوق ملت ایران در تنگه هرمز، کوتاه نخواهد آمد.
وی در بخش پایانی اظهارات خود با بیان اینکه نیروهای مسلح ایران اسلامی تا آخرین قطره خون، تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا، پای کار ایران، انقلاب و ملت ایران خواهد بود، گفت: اگر حمایتها و حضور حماسی مردم در صحنه نبود، ما نمیتوانستیم در لحظاتی که میدانستیم ممکن است توسط دشمن مورد هدف قرار بگیریم، پای کار بمانیم. اقدامات فرزندان شما ملت ایران پای لانچر شلیک پهپادها و موشکها، در مرحله اول به واسطه لطف الهی و دلگرمی فرمانده معظم کل قوا بود و در مرحله بعد، ناشی از انگیزه و امیدی بود که شما مردم در خیابانها، به فرزندان خود منتقل کردید.
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