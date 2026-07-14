خرید تضمینی ۳۶ هزار تن گندم در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی صبح سهشنبه در حاشیه جلسه ستاد خرید تضمینی گندم در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: در سال زراعی جاری، حدود ۵۴۰ هزار هکتار از اراضی استان به کشت محصول راهبردی گندم اختصاص یافته است.
وی با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم از حدود ۲۵ خردادماه افزود: تاکنون عملیات برداشت در حدود ۷ درصد از اراضی زیر کشت، معادل نزدیک به ۳۹ هزار هکتار، به پایان رسیده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به روند خرید تضمینی گندم در استان گفت: تاکنون بیش از ۳۶ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری و به مراکز خرید تضمینی تحویل شده است و این روند همزمان با ادامه برداشت در سایر مناطق استان، طبق برنامهریزی انجامشده ادامه خواهد داشت.
شفیعی از کشاورزان خواست محصول تولیدی خود را صرفاً به مراکز خرید تضمینی تعیینشده در شهرستانهای محل تولید تحویل دهند تا ضمن ثبت دقیق اطلاعات، فرآیند خرید و پرداخت مطالبات با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه دولت خود را متعهد به حمایت از تولیدکنندگان و پرداخت بهای محصولات کشاورزی میداند، خاطرنشان کرد: هیچگونه نگرانی درباره پرداخت مطالبات گندمکاران وجود ندارد. دولت تضمینکننده پرداخت بهای محصولات خریداریشده از کشاورزان است و مطالبات گندمکاران بر اساس زمان تحویل محصول و مطابق روال و برنامه زمانبندی پرداخت خواهد شد. بنابراین کشاورزان با اطمینان خاطر، محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل دهند، چرا که تأمین و پرداخت وجوه خرید گندم در دستور کار دولت قرار دارد و مطالبات آنان در کوتاهترین زمان ممکن و بر اساس نوبت تحویل، به حسابشان واریز خواهد شد.
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