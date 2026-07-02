پیش بینی تولید ۶۵۰ هزار تن گندم در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی روز پنج شنبه در دیدار با رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی به مناسبت هفته قوه قضائیه با تبریک این هفته و قدردانی از نقش دستگاه قضایی در حمایت از تولیدکنندگان به بهبود وضعیت منابع آبی در سال زراعی امسال اشاره کرد.
وی با قدردانی از تلاشهای مستمر دستگاه قضایی استان در همکاری با بخش کشاورزی در سالیان گذشته، بر اهمیت نقش این نهاد در حفظ امنیت غذایی، حفاظت از منابع طبیعی و صیانت از بیتالمال تاکید کرد.
وی افزود: کارگروههای مختلف همواره با احساس مسئولیت در قبال حفاظت از اراضی و پیگیری مسائل مرتبط با تولید فعال بودهاند.
شفیعی با اشاره به وضعیت اقلیمی امسال اظهار کرد: خوشبختانه در سال زراعی امسال شاهد بارندگیهای مناسبی بودهایم. میزان بارش حدود ۳۰۱ میلیمتر ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نزدیک به ۱۰۰ میلیمتر افزایش نشان میدهد. این بهبود وضعیت آبی، موجب ارتقای بهرهوری در بخش اراضی دیم و آبی شهرستان شده است.
وی در ادامه با ارائه آمار تولید گندم تصریح کرد:پیشبینی میشود میزان تولید گندم در استان به ۶۵۰ هزار تن برسد. در حال حاضر ۷۶ مرکز خرید (شامل تعاون روستایی، اداره کل غله و بخش خصوصی) مستقر شدهاند. تا این لحظه برداشت و خرید گندم در مناطق شمالی استان از جمله خداآفرین و آبشآحمد آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۵ هزار و ۳۰۳ تن گندم به صورت تضمینی و بذری خریداری شده است. همچنین خرید دانههای روغنی نیز با ثبت ۱۴۵۰ تن در جریان است و تلاش بر این است که با تسریع در پرداختها روند خرید تضمینی تقویت شود.
وی گفت: ۱۷۷ میلیون لیتر کل سوخت ماشین آلات کشاورزی استان در سال گذشته بود، امسال این میزان در ستاد قاچاق به ۵۰ میلیون لیتر کاهش یافته و این میزان کاهش باعث مشکلات فراوانی در بخش کشاورزی به ویژه در برداشت محصولات استراتژیک گندم و جو و دانههای روغنی شده است و پیگیریهای در سطح ریاست جمهوری انجام شده و منتطر نتیجه هستیم.
وی با اشاره به دشواریهای تولید در بخشهای کنترلشده مانند گلخانهها و دامداریها افزود: پس از آزادسازی ارز، هزینههای تولید افزایش یافته است. علیرغم رایزنی با بانکها و اختصاص سهمیه تسهیلات (که از ۷۰۰ همت کشوری سهم استان ۷۰ همت بوده) به جز بانک کشاورزی، سایر بانکها در ارائه تسهیلات همکاری مناسبی نداشتهاند. این وضعیت باعث شده مرغداران و تولیدکنندگان بخشهای مختلف با ضرردهی مواجه شده و تداوم تولید آنها با تهدید جدی روبرو باشد. همچنین بخش صادرات و بازار تخممرغ نیز با چالشهایی روبرو است.
گفتنی است در این دیدار جمعی از معاونان و مدیران کل ادارات تابعه سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی نیز حضور داشتند.
نظر شما