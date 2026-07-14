تمدید دوماهه خدمات رایگان مترو و اتوبوس تهران تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمدید مهلت ارائه خدمات رایگان حمل‌ونقل عمومی در خطوط مترو و اتوبوس‌های تندرو (BRT) به مدت دو ماه، در صحن شورای اسلامی شهر تهران به رأی گذاشته شد و به تصویب اعضای شورا رسید.

این پیشنهاد با ۲۱ رأی موافق تصویب شد و مقرر شد هر دوماه این موضوع مجدد رای گیری شود.

صحن شورای اسلامی شهر تهران امروز به صحنه اختلاف نظر اعضا درباره سرنوشت طرح رایگان‌سازی دائمی حمل‌ونقل عمومی تبدیل شده است؛ موضوعی که پس از تجربه اجرای موقت آن، حالا میان اعضای شورا موافقان و مخالفانی جدی پیدا کرده است؛ با این حال اعضا بار دیگر به مدت دو ماه با رایگان شدن حمل و نقل عمومی موافقت کردند.