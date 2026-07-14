به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که برخی گمانهها از انتقال ساختمان استانداری به نقاط خارج از شهر و حومه، پس از حادثه تروریستی اخیر دشمنان آمریکایی و اسرائیلی حکایت داشت، مهدی جمالینژاد با یک تصمیم غافلگیرکننده و پرشور، همه معادلات را به هم ریخت.
وی نه تنها مخالفت صریح خود را با هرگونه جداسازی دولتخانه از مردم اعلام کرد، بلکه با اشاره به میراث کهن صفوی، بازسازی خانه دولت در استان بهعنوان یک نهاد اجتماعی، اعتمادساز، خدمتگذار به مردم، تسهیلگر سمنها، مردمپایه و همنفس با آنها، بسترساز مشارکت، بازکننده فضای گفتوگوی دوسویه و ارتباط بیواسطه، پناهگاهی برای بیپناهان، رافع موانع اقتصادی و سرمایهگذاری و توسعه سیاسی و اجتماعی در قلب تاریخی شهر را «نماد عزم ملی و خالق سرمایهاجتماعی» دانست.
لحظهای که خبر حمله به ساختمان استانداری منتشر شد، بسیاری نگران شدند که مبادا این بار، ترس و تهدید، اداره استان را از بافت داخلی و هسته مرکزی و مردمی آن جدا کند. اما استاندار اصفهان در نشست انجمن میراث فرهنگی، خط بطلانی بر این نگرانیها کشید و گفت: دولتخانه صفوی، نماد حکمرانی در کنار مردم است.
این جمله کلیدی جمالینژاد، تبدیل به شعاری شد که در فضای مجازی اصفهان دستبهدست میچرخد. وی با اشاره به پیشینه بیش از ۴۰۰ ساله این مکان، تأکید کرد که خانهدولت نباید به پشت دیوارهای بلند و دژهای دورافتاده و قلعهها و برفراز مردم پناه ببرد، بلکه باید چون گذشته، در متن بازار، کوچه و خیابان، و در میان آه و ناله و شادی و غم شهروندان نفس بکشد.
جمالینژاد گفت: مدیریت اجرایی زمانی میتواند اثرگذار باشد که به زمزمههای جمع گوش بسپارد و همسایه دل شکستشان بوده و در متن زندگی مردم حضور داشته باشد.
استاندار اصفهان با این استدلال، به صراحت اعلام کرد که جابهجایی به حومه شهر، نه تنها عقبگرد نسبت به نگاه عالمانه و حکیمانه دولتخانه صفویه میباشد، بلکه قهر حاکمیت با مردم و کاهش بهرهوری و مدیریت مشارکتجوی دولت را کلید زده و فاصلهای معنادار و نمادین بین دولت و مردم ایجاد میکند که جبرانناپذیر است.
وی حتی به الگوی تاریخی شاه عباس اشاره کرد که دولتخانه را در مرکز شهر بنا نهاد تا از نزدیک در جریان کیفیت بازار و نرخ اجناس، آسیبهای اجتماعی، مشکلات اقتصادی، مطالبات عمومی، مراسم شادیوعزا و همچنین ادای مناسک دینی و مذهبی مردم قرار گیرد.
نکته جالب توجه، واکنش استاندار اصفهان به پیشنهادهای فنی برخی کارشناسان بود. وی در این زمینه، فرصت پیشآمده را نه یک تهدید، بلکه فرصتی برای مرمت و احیای توأمان استانداری و مجموعه تاریخی صفویه دانست.
به گفته جمالینژاد، به جای تخلیه و انتقال، میتوان با نوسازی و مرمت هوشمندانه، استانداری را به «موزهای زنده از حکمرانی» تبدیل کرد که هم کارکرد اداری دارد و هم مردمباوری و هویت تاریخی شهر را حفظ میکند.
مسئولان باید پناه و ملجأ مردم باشند»؛ این عبارت، بار دیگر در سخنان استاندار تکرار شد تا بر تعهد وی به اصل «دولت در دسترس» تأکید کند.
وی با صراحت گفت: امنیت پایدار، نه فقط با ساخت دیوارها و تونلها و سنگرهای بتنی، بلکه با «همراهی بیریای مردم و اعتماد عمومی» شکل میگیرد و این همراهی زمانی معنا دارد که مردم، استاندار و مدیران ارشد را در کنار خود ببینند، نه در برجهای عاجنشین و نقاط دوردست و با ساختمانهای مجلل تشریفاتی.
جمالینژاد همچنین در بخشی از سخنانش خاطرنشان کرد: صدای بیصدایان را باید از نزدیک شنید، نه از پشت میزهای مدیریتی در حومه شهر و فرسنگها فاصله؛ هرگونه تصمیم برای جابهجایی، به معنای گسست از بطن و نبض واقعی جامعه است.
وی تاکید کرد: استقرار دولتخانه در مرکز و بازسازی استانداری فعلی پیام عدم فرار از بحرانها و ایجاد گسل با همشهریان، حضور همیشگی حاکمیت در متن زندگی مردم و همراهی با آیینهای اجتماعی و فرهنگی مردم است.
استاندار اصفهان افزود: ساخت یک دژ لاکچری در خارج از دسترس مردم و نگاه سخت و قلعهای و امنیتی صرف، اگرچه شاید در کوتاهمدت برای حاکمیت ایمنیکاذب ایجاد کند ولی جداییگزینی آن از مردم در بلندمدت و عدم دادخواهی در دارالعدل استان، خطرناکترین تهدید خواهد بود.
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