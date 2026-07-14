به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ویژگی «Choice Screen» به کاربران امکان می دهد موتورجستجوهای پیش فرض خود را طی مرحله تنظیمات اولیه دستگاه های اندرویشان انتخاب کنند. COMCO اعلام کرد گوگل این ویژگی را در سوئیس حذف کرده هرچند در دیگر کشورهای اروپا وجود دارد.

در نتیجه چنین اقدامی جستجوی گوگل به عنوان گزینه پیش فرض بر کاربران سوئیسی تحمیل شده است. گوگل اعلام کرد از تحقیقات آگاه است و در ادامه افزود: ما آماده همکاری کامل با مقامات جهت پاسخگویی به سوالاتشان هستیم.

به گفته COMCO در بازارهای دیجیتال تنظیمات پیش فرض نقش مهمی دارند و حذف قابلیت انتخاب میزان دیده شدن دیگر موتور جستجوهای رقیب گوگل را هنگام تنظیم دستگاه محدود می کند. کمیسیون رقابت سوئیس در این باره افزود: عملکرد تازه گوگل ممکن است روی قابلیت رقابت تهیه کنندگان موتورجستجوی اینترنتی و در مقیاس وسیع تر روی تهیه کنندگان سرویس های دیجیتال تاثیر بگذارد. همچنین ممکن است این اقدام به رفتاری ناعادلانه بین کاربران سوئیسی و دیگر کاربران منطقه اقتصادی اروپا منجر شود.

تحقیقات اولیه مشخص می کند آیا هیچ گونه نشانه ای از رقابت ناعادلانه براساس «قانون کارتل سوئیس» وجود دارد یا خیر.

گوگل موقعیتی برتر در بازار آنلاین سوئیس دارد و ۸۲ درصد بازار جستجو در کشور به آن اختصاص یافته است.