به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اقدام کمیسیون اتحادیه اروپا که به عنوان مجری رقابت منطقه نیز عمل می کند شش ماه پس از آن انجام می شود که تحقیقی درباره فرایند موسوم به «رسیدگی برای تعیین الزامات» آغاز شده بود تا به این موتور جست‌وجوی اینترنتی جهانی در پیروی با قانون بازارهای دیجیتال (DMA) کمک کند.

گوگل انتقادات خود از تغییرات الزامی اتحادیه اروپا را دوباره تکرار کرد. «کنت واکر» وکیل این شرکت آمریکایی دراین باره می گوید: تصمیم امروز حریم خصوصی و حفاظ امنیتی برای میلیون ها شهروند اروپایی را به نظر می اندازد.

ما به طور مکرر راه حل هایی برای حفظ ایمنی کاربران و تامین اهداف قانون بازارهای دیجیتال ارائه کردیم اما این احکام شواهد گسترده درباره آسیب واردشده به کاربران را نادیده می‌گیرند.

کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد گوگل ۱۱ ویژگی در سیستم عامل اندروید خود را باز می کند تا رقبای هوش مصنوعی اش بتوانند به ویژگی های کلیدی دست یابند و با جمینای بهتر رقابت کنند.

این امر به معنای آن است که کاربران می توانند یک دستیار هوش مصنوعی رقیب را با استفاده از دستورات صوتی فعال کنند تا یک تاکسی رزرو یا اطلاعات درباره اماکن مختلف را جستجو کنند. کاربران از جولای ۲۰۲۷ میلادی و در نسخه آینده اندروید می توانند از این تغییرات بهره ببرند.



به گفته کمیسیون اتحادیه اروپا این اقدامات شامل سازوکارهای حفاظتی محکمی برای حفظ حریم خصوصی کاربران و امنیت دستگاه‌ها است و گوگل این ۱۱ قابلیت را فقط در اختیار رقبایی قرار خواهد داد که معیارهای امنیتی و حفاظت از حریم خصوصی را رعایت کنند.

براساس تصمیم اتحادیه اروپا گوگل باید داده هایی را که برای بهینه سازی سرویس های جستجوی خود جمع آوری می کند با اوپن ای آی و دیگر چت بات های هوش مصنوعی که قابلیت جستجو دارند به اشتراک بگذارد.

این شرکت می تواند قبل از آنکه این داده ها را در اختیار رقبا قراردهد بررسی کند که آیا آنها از نظر امنیت سایبری و حفاظت از داده خطری ایجاد می کنند یا خیر.اقدام اتحادیه اروپا که از ژانویه سال آینده میلادی اجرا می شود شامل فرمولی برای محاسبه قیمت داده به اشتراک گذاشته شده است.