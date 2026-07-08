سیاست ذخیره داده گوگل تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، از هفتم جولای(دیروز) تمام داده های موجود در نسخه‌های پشتیبانی دستگاه اندروید کاربر، جزو حجم فضای ذخیره‌سازی حساب گوگل‌ وی محسوب خواهد شد. در شیوه پیشین پشیبانی گوگل، فقط محتوایی که در گوگل فوتوز و عکس ها و ویدئوهای مربوط به داده MMS برای محاسبه فضای ذخیره استفاده شده، مد نظر قرار می گرفتند.

اما قانون جدید بلافاصله شامل تمام کاربران جدید اندروید می شود و همزمان کاربران فعلی نیز در ماه های آینده شاهد تغییر مذکور خواهد بود.

یک سخنگوی شرکت در این باره می گوید: پشتیبانی دستگاه اندروید به کاربر امکان می دهد داده ها را روی موبایل خود در حساب کاربری گوگل ذخیره کند تا بتواند آنها را به راحتی بازیابی یا یک دستگاه جدید را تنظیم کند.

وی در ادامه افزود: ما سیاست مان را به روز رسانی کردیم و به این ترتیب تمام داده های پشتیبانی دستگاه های اندروید در حافظه ذخیره حساب کاربری گوگل محاسبه می شوند. ما پیش بینی می کنیم این تغییر به‌طور میانگین فقط حدود ۴۰ مگابایت به فضای اشغال‌شده اضافه کند. همچنین ما شفافیت بیشتر و قابلیت های کنترل بیشتری در اختیار کاربران می گذاریم که به آنها امکان می دهد داده ها و اپ هایی که می خواهند پشتیبانی کنند را برگزینند.

قابلیت های کنترل در فهرست پشتیبانی های سخت افزار قابل دسترسی است. کاربر علاوه بر گزینه‌های معمول برای انتخاب اینکه از داده‌های هر برنامه نسخهٔ پشتیبان تهیه شود یا خیر، اکنون می‌تواند تنظیمات دستگاه، سابقه تماس‌ها، یا پیام‌های متنی (SMS) و چندرسانه‌ای (MMS) را نیز از فرایند پشتیبان‌گیری مستثنی کند.

این جدیدترین اصلاح سیاست گوگل درخصوص ذخیره سازی است. شرکت مذکور در ماه می سال جاری میلادی کاهش سقف فضای ذخیره‌سازی رایگان پیش‌فرض برای حساب‌های کاربری جدید آزمایش کرد و حداکثر فضای ذخیره سازی را از ۱۵ به ۵ گیگابایت رساند.