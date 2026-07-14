فرمانداران با اقتدار پیگیر مطالبات مردم باشند؛ تأکید بر تسریع نهضت ملی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست معاونان استانداری و فرمانداران شهرستان‌های خراسان جنوبی اظهار کرد: فرمانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستان‌ها باید با اقتدار، پیگیر مطالبات مردم، رفع مشکلات و توسعه متوازن مناطق مختلف استان باشند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین‌های مرتبط با رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: مردم بصیر، ولایتمدار و زمان‌شناس خراسان جنوبی در این ایام جلوه‌ای ماندگار از همدلی، وفاداری و عشق به آرمان‌های انقلاب را به نمایش گذاشتند.

هاشمی از همراهی معاونان استاندار، فرمانداران، بخشداران، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، هلال احمر، دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری‌ها، مواکب و گروه‌های مردمی در خدمت‌رسانی به زائران قدردانی کرد و گفت: همدلی و همکاری همه ارکان استان موجب شد خدمات مطلوبی به زائران ارائه و این رویداد بزرگ با کمترین مشکل مدیریت شود.

وی ادامه داد: مشارکت گسترده مردم، گروه‌های جهادی و خیران در اسکان، پذیرایی و ارائه خدمات به زائران، جلوه‌ای ارزشمند از فرهنگ ایثار، مهمان‌نوازی و وحدت در خراسان جنوبی بود.

زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن با جدیت تأمین شود

استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن تأکید کرد و گفت: تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز این طرح از جمله آب، برق، گاز و خدمات عمومی باید با جدیت دنبال شود تا روند تحویل واحدهای مسکونی با کمترین مشکل ادامه یابد.

هاشمی افزود: خراسان جنوبی در اجرای نهضت ملی مسکن جزو استان‌های پیشرو کشور است و دستگاه‌های مرتبط باید برای رفع موانع و تکمیل زیرساخت‌ها همکاری بیشتری داشته باشند.

وی همچنین بر پیگیری مستمر مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان تأکید کرد و گفت: فرمانداران و مدیران اجرایی باید روند اجرای پروژه‌های مصوب را به صورت مستمر رصد و از همه ظرفیت‌ها برای جذب اعتبارات و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی استفاده کنند.

مدیریت منابع آب با حساسیت بیشتری دنبال شود

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به محدودیت منابع آبی استان بیان کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین آب شرب و مدیریت مصرف در حال انجام است و دستگاه‌های متولی باید با حساسیت بیشتری این موضوع را دنبال کنند.

هاشمی با تأکید بر حفظ جایگاه فرمانداران در شهرستان‌ها گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند در اجرای برنامه‌ها و سفرهای کاری، هماهنگی لازم را با فرمانداران داشته باشند و از ظرفیت مدیریت شهرستان‌ها برای پیشبرد امور بهره بگیرند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت مسئولیت‌های اجتماعی معادن و بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: این ظرفیت باید به صورت هدفمند در راستای توسعه زیرساخت‌ها، رفع مشکلات مناطق کمتر برخوردار و اجرای طرح‌های عام‌المنفعه مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار خراسان جنوبی بر ضرورت جذب کامل اعتبارات، تسهیلات و منابع مالی تخصیص‌یافته به استان تأکید کرد و افزود: خراسان جنوبی سال گذشته عملکرد موفقی در جذب اعتبارات داشته است و این روند باید با تلاش مضاعف مدیران ادامه یابد.

هاشمی گفت: مدیران باید با حضور میدانی، ارتباط مستقیم با مردم و رسیدگی به مشکلات آنان، زمینه افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی دولت را فراهم کنند.اگر بخواهی، می‌توانم تیتر و لید را هم خبری‌تر و جذاب‌تر، دقیقاً با حال‌وهوای تیترهای مهر بازطراحی کنم.