به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری استان با تسلیت ایام اسارت اهل بیت (ع)، گرامیداشت یاد امام راحل، دو هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی و «رهبر شهید»، از حضور گسترده و بصیرتآفرین مردم استان در آیینهای عزاداری و مراسمهای اخیر قدردانی کرد.
وی اظهار کرد: مردم خراسان جنوبی در ماههای گذشته با حضور آگاهانه و پرشور خود در صحنههای مختلف، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت و شهدا نشان دادند و وظیفه مسئولان، خدمت صادقانه و جهادی به این مردم است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع «رهبر شهید» افزود: این هفته، هفتهای تاریخی برای نظام جمهوری اسلامی ایران است و پس از ماهها انتظار، مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر «رهبر شهید» در تهران، قم و مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
هاشمی با بیان اینکه ستاد برنامهریزی و هماهنگی تشییع «رهبر شهید» از روزهای گذشته در استان فعال شده است، گفت: ۱۸ کمیته تخصصی با مسئولیت دستگاههای مختلف تشکیل شده و همه فرمانداران، مدیران اجرایی، شهرداران و دهیاران در آمادگی کامل برای خدمترسانی قرار دارند.
خدمترسانی تا بازگشت آخرین زائر ادامه دارد
استاندار خراسان جنوبی امنیت زائران را نخستین اولویت ستاد عنوان کرد و افزود: با برگزاری جلسات متعدد شورای تأمین و شورای هماهنگی دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی، تمهیدات لازم برای تأمین امنیت زائران، مسیرهای مواصلاتی و اماکن حساس اندیشیده شده است.
هاشمی با اشاره به پیشبینی افزایش حجم سفرها از روزهای آینده گفت: چهار محور اصلی ورودی استان میزبان زائران خواهد بود و فرمانداران و دستگاههای اجرایی مستقر در این مسیرها به صورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات هستند.
وی از افزایش تعداد مواکب خدمترسان خبر داد و افزود: علاوه بر مواکب دارای مجوز، پویش مردمی «هر منزل یک موکب، هر منزل یک سرا» نیز در استان شکل گرفته و مردم خراسان جنوبی با روحیهای مثالزدنی برای میزبانی از زائران پای کار آمدهاند.
استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: خدماترسانی نباید با پایان مراسم تشییع متوقف شود، بلکه مواکب و دستگاههای خدماترسان باید تا بازگشت آخرین زائر و دستکم تا ظهر شنبه فعال باشند تا زائران در مسیر بازگشت نیز از خدمات مناسب برخوردار شوند.
جذب اعتبارات و خدمت به مردم نباید تحت تأثیر شرایط قرار گیرد
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند جذب اعتبارات استان گفت:دستگاههای اجرایی باید تا پیش از پایان سال مالی، حداکثر توان خود را برای جذب اعتبارات ملی و استانی به کار گیرند و هیچ فرصتی در این زمینه از دست نرود.
وی افزود: روند جذب اعتبارات در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و بسیاری از دستگاههای اجرایی عملکرد مطلوبی در این زمینه ثبت کردهاند، اما انتظار میرود سایر دستگاهها نیز با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال کنند.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نتایج سفر رئیسجمهور به استان اظهار کرد: پیگیری مصوبات این سفر، جذب اعتبارات، استفاده از ظرفیت تسهیلات و اجرای پروژههای مصوب باید با سرعت ادامه یابد و هیچ دستگاهی نباید خدمت به مردم را به بهانه شرایط اخیر به تعویق بیندازد.
هاشمی ادامه داد: اجرای پروژههای مهمی همچون راهآهن، توسعه مبادلات تجاری با افغانستان، جذب سرمایهگذار و برنامههای توسعهای استان با قوت دنبال میشود و این روند متوقف نخواهد شد.
وی با اشاره به نزدیک شدن هفته دولت، از مدیران دستگاههای اجرایی خواست پروژههای قابل افتتاح را از هماکنون آماده کنند تا با حضور مردم به بهرهبرداری برسد.
استاندار خراسان جنوبی در پایان با تأکید بر مدیریت مصرف آب و برق، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و افزایش دما، صرفهجویی در مصرف آب و انرژی یک ضرورت است و همه دستگاههای اجرایی باید در این زمینه پیشگام باشند تا استان با مشکلی در تأمین خدمات عمومی مواجه نشود.
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