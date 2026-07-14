به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در دیدار با شایسته سعید مرادزاده، معاون وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان که در چارچوب پیگیری توافقات حاصل از سفر رئیسجمهور تاجیکستان به تهران برگزار شد، آخرین وضعیت همکاریهای دوجانبه را مورد بررسی قرار داد.
در این نشست، طرفین درباره راهکارهای تقویت همکاریها در حوزه حملونقل و ترانزیت کالا، توسعه زیرساختهای لجستیکی و ارتقای اتصال منطقهای گفتگو کردند.
همچنین ظرفیتهای موجود برای گسترش همکاریهای لجستیکی، توسعه ترانزیت و بهرهگیری از ظرفیت بنادر جمهوری اسلامی ایران بررسی شد و دو طرف بر تسریع در اجرای توافقات مشترک و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود برای توسعه مناسبات حملونقلی تأکید کردند.
در ادامه، راهکارهای توسعه همکاری در حوزه کریدورهای ترانزیتی، تسهیل جابهجایی کالا، ارتقای همکاریهای منطقهای و ایجاد بسترهای لازم برای افزایش مبادلات تجاری و ترانزیتی میان کشورهای منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
دو طرف همچنین بر استمرار رایزنیها و برگزاری نشستهای مشترک در سطوح مختلف، بهویژه در سطح وزیران، بهمنظور پیگیری توافقات و توسعه همکاریهای دوجانبه در بخش حملونقل و ترانزیت تأکید کردند.
توسعه همکاریهای حملونقل هوایی، افزایش تعداد پروازها میان شهرهای دو کشور، تبادل تجربیات فنی، گسترش همکاریهای ریلی، افزایش ظرفیت حملونقل بار و بررسی مسیرهای جدید ریلی نیز از دیگر محورهای مورد بحث در این دیدار بود.
در ابتدای این دیدار، شایسته سعید مرادزاده، معاون وزیر نقلیات تاجیکستان، ضمن ابراز همدردی با جمهوری اسلامی ایران، مراتب تسلیت و همبستگی کشورش را اعلام کرد و از ایستادگی و مقاومت ملت ایران قدردانی کرد.
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