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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۸

دعوت صادق به حضور در مراسم تشییع؛ همه امکانات حمل‌ونقل بسیج شد

دعوت صادق به حضور در مراسم تشییع؛ همه امکانات حمل‌ونقل بسیج شد

وزیر راه و شهرسازی با دعوت از مردم برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید، از آمادگی کامل این وزارتخانه برای تسهیل جابه‌جایی شرکت‌کنندگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با دعوت از مردم برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید، از آمادگی کامل این وزارتخانه برای تسهیل جابه‌جایی شرکت‌کنندگان خبر داد و گفت: تمامی ظرفیت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم به کار گرفته شده است.

وی افزود: امروز ایران در یکی از سنگین‌ترین و سرنوشت‌سازترین روزهای تاریخ خود، با عالمی مجاهد، رهبری حکیم، شخصیتی تاریخ‌ساز و پرچم‌دار عزت، استقلال و مقاومت وداع می‌کند.

صادق بیان کرد: مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، صرفا بدرقه یک شخصیت سیاسی و مذهبی نیست، بلکه جلوه‌ای ماندگار از وفاداری، همبستگی و انسجام ملت بزرگ ایران خواهد بود؛ حضوری که بار دیگر پیوند ناگسستنی مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه پرافتخار شهیدان را به نمایش خواهد گذاشت.

وی با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم، گفت: وزارت راه و شهرسازی همگام با سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان، تمامی ظرفیت‌ها و امکانات خود را در خدمت برگزاری شایسته و باشکوه این وداع تاریخی قرار داده و برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در حوزه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی، افزایش ظرفیت ناوگان، تسهیل جابه‌جایی زائران و آمادگی کامل نیروهای عملیاتی انجام شده است.

وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: خدمت به مردم در چنین روز تاریخی را افتخاری بزرگ برای خانواده بزرگ وزارت راه و شهرسازی می‌دانیم و همکاران این وزارتخانه در سراسر کشور با روحیه‌ای جهادی و به‌صورت شبانه‌روزی تلاش خواهند کرد تا هم‌میهنان با آرامش، ایمنی و سهولت در این آیین حضور یابند.

کد مطلب 6877690
زهره آقاجانی

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