به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با دعوت از مردم برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید، از آمادگی کامل این وزارتخانه برای تسهیل جابه‌جایی شرکت‌کنندگان خبر داد و گفت: تمامی ظرفیت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم به کار گرفته شده است.

وی افزود: امروز ایران در یکی از سنگین‌ترین و سرنوشت‌سازترین روزهای تاریخ خود، با عالمی مجاهد، رهبری حکیم، شخصیتی تاریخ‌ساز و پرچم‌دار عزت، استقلال و مقاومت وداع می‌کند.

صادق بیان کرد: مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، صرفا بدرقه یک شخصیت سیاسی و مذهبی نیست، بلکه جلوه‌ای ماندگار از وفاداری، همبستگی و انسجام ملت بزرگ ایران خواهد بود؛ حضوری که بار دیگر پیوند ناگسستنی مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه پرافتخار شهیدان را به نمایش خواهد گذاشت.

وی با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم، گفت: وزارت راه و شهرسازی همگام با سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان، تمامی ظرفیت‌ها و امکانات خود را در خدمت برگزاری شایسته و باشکوه این وداع تاریخی قرار داده و برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در حوزه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی، افزایش ظرفیت ناوگان، تسهیل جابه‌جایی زائران و آمادگی کامل نیروهای عملیاتی انجام شده است.

وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: خدمت به مردم در چنین روز تاریخی را افتخاری بزرگ برای خانواده بزرگ وزارت راه و شهرسازی می‌دانیم و همکاران این وزارتخانه در سراسر کشور با روحیه‌ای جهادی و به‌صورت شبانه‌روزی تلاش خواهند کرد تا هم‌میهنان با آرامش، ایمنی و سهولت در این آیین حضور یابند.