به گزارش خبرگزاری مهر، رشید مردوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان و فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و رؤسای کمیسیون همکاریهای اقتصادی دو کشور، در وزارت امور خارجه ترکمنستان در عشقآباد دیدار و گفتگو کردند.
در این نشست، دو طرف وضعیت کنونی و چشمانداز توسعه همکاریهای ترکمنستان و ایران را در حوزههای دوجانبه و همچنین در چارچوب سازمانهای بینالمللی، بهویژه سازمان ملل متحد، مورد بررسی قرار دادند.
در جریان این دیدار، بر اهمیت روابط مبتنی بر حسن همجواری، احترام متقابل و گسترش همکاریهای مشترک میان دو کشور نیز تأکید شد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و رئیس ایرانی کمیسیون همکاریهای اقتصادی ایران و ترکمنستان، ضمن تبریک تصویب قطعنامه «سال حقوق بینالملل، ۲۰۲۸» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به ابتکار ترکمنستان و با حمایت جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است.
در ادامه، طرفین درباره موضوعات تجاری و اقتصادی و همچنین راهکارهای تقویت نقش کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و ترکمنستان در توسعه مناسبات دوجانبه تبادل نظر کردند.
در پایان این نشست، دو طرف بر عزم مشترک تهران و عشقآباد برای تداوم و گسترش همکاریها در تمامی حوزههای مورد علاقه دو کشور تأکید کردند.
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