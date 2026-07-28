به گزارش خبرگزاری مهر، رشید مردوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان و فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و رؤسای کمیسیون همکاری‌های اقتصادی دو کشور، در وزارت امور خارجه ترکمنستان در عشق‌آباد دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست، دو طرف وضعیت کنونی و چشم‌انداز توسعه همکاری‌های ترکمنستان و ایران را در حوزه‌های دوجانبه و همچنین در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل متحد، مورد بررسی قرار دادند.

در جریان این دیدار، بر اهمیت روابط مبتنی بر حسن همجواری، احترام متقابل و گسترش همکاری‌های مشترک میان دو کشور نیز تأکید شد.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و رئیس ایرانی کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و ترکمنستان، ضمن تبریک تصویب قطعنامه «سال حقوق بین‌الملل، ۲۰۲۸» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به ابتکار ترکمنستان و با حمایت جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است.

در ادامه، طرفین درباره موضوعات تجاری و اقتصادی و همچنین راهکارهای تقویت نقش کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و ترکمنستان در توسعه مناسبات دوجانبه تبادل نظر کردند.

در پایان این نشست، دو طرف بر عزم مشترک تهران و عشق‌آباد برای تداوم و گسترش همکاری‌ها در تمامی حوزه‌های مورد علاقه دو کشور تأکید کردند.