صادق: نهضت ملی مسکن از ابتدا با اشکالاتی همراه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه حل مشکل مسکن گروههای کمدرآمد در اولویت سیاستها و برنامههای این وزارتخانه قرار دارد، گفت: حل مشکلات مردم در حوزه مسکن نیازمند همافزایی همه دستگاهها و نهادهای مرتبط است و تجربههای جهانی نیز نشان میدهد هیچ دولتی بهتنهایی قادر به خانهدار کردن همه مردم نیست.
تأمین مسکن دهکهای پایین اولویت دولت است
وی افزود: وظیفه دولت، حمایت و مداخله هدفمند برای تأمین مسکن دهکهای پایین درآمدی است و در این راستا، برنامهها و اقدامات مناسبی برای تأمین مسکن زوجهای جوان، محرومان، کارگران و سایر اقشار هدف در دست اجرا قرار دارد.
هیچ دولتی بهتنهایی قادر به خانهدار کردن همه مردم نیست
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه مسکن امروز یکی از مهمترین مسائل بخش قابل توجهی از جامعه است، بیان کرد: اصلاح روندها و فرآیندهای حوزه مسکن که از سوی اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز مورد تأکید قرار دارد، از مدتها پیش در وزارت راه و شهرسازی آغاز شده و با جدیت ادامه دارد.
وی با اشاره به ضرورت همافزایی میان دولت، مجلس و سایر دستگاههای مرتبط، ادامه داد: با همکاری نزدیک کمیسیون عمران مجلس و وزارت راه و شهرسازی، بسیاری از مشکلات و گرههای موجود در حوزه مسکن قابل حل خواهد بود.
سهم بالای مسکن در سبد معیشت خانوارها را انکار نمیکنیم
صادق با اشاره به سهم بالای هزینه مسکن در سبد معیشت خانوارها، گفت: منکر این واقعیت نیستیم که مسکن بخش قابل توجهی از هزینههای زندگی مردم را به خود اختصاص داده است. همچنین آثار تحریمها و تورم بر بازار مسکن و اجارهبها غیرقابل انکار است، اما وزارت راه و شهرسازی مأموریتها و وظایف ذاتی خود را با جدیت دنبال میکند.
عضو کابینه دولت چهاردهم با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی، کمیسیون عمران مجلس، دولت و سایر ارکان حاکمیت، تاکید کرد: با همافزایی میان دولت، مجلس و در چارچوب سیاستهای ابلاغی و همراهی رؤسای سه قوه، تلاش میشود آثار تحریم، تورم و سایر فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم کاهش یابد.
تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن را متعهدانه دنبال میکنیم
وی با اشاره به پروژههای مسکنهای حمایتی، گفت: معتقدیم مسیر اجرای نهضت ملی مسکن از ابتدا با اشکالاتی همراه بوده است، اما از آنجا که سالها پیش از مردم برای این پروژهها آورده دریافت شده، خود را نسبت به تکمیل آنها متعهد میدانیم.
صادق افزود: با وجود محدودیت منابع، از ظرفیت منابع و اراضی وزارت راه و شهرسازی و همچنین مولدسازی زمین بهعنوان مهمترین اهرم تأمین مالی استفاده میکنیم تا روند اجرای پروژهها متوقف نشود. در حال حاضر حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۵ درصد در دست اجرا قرار دارد و اولویت وزارت راه و شهرسازی، تکمیل و بهرهبرداری از همین واحدها است.
هیچ واحد مسکونی فاقد آب، برق و گاز افتتاح نخواهد شد
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه هیچ واحدی بدون تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی افتتاح نخواهد شد، اظهار کرد: ساخت واحدهای مسکونی را انجام میدهیم، اما برای تأمین انشعابات آب، برق، گاز و سایر خدمات، به همکاری و حمایت دستگاههای مسئول نیاز داریم. هیچ واحدی که فاقد خدمات اساسی باشد، افتتاح نخواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر عزم وزارت راه و شهرسازی برای رفع بخشی از مشکلات انباشته مردم در حوزه مسکن، خاطرنشان کرد: تمام تلاش وزارتخانه بر این است که بخشی از مشکلات مردم در حوزه مسکن برطرف شود و در این مسیر، همراهی و حمایت مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاهها، ضرورتی انکارناپذیر است.
نظر شما