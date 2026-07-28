به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در جریان سفر به ترکمنستان با مقامات عالی این کشور درباره عملیاتیسازی توافقهای مشترک در حوزههای حملونقل، انرژی، گاز، برق و توسعه زیرساختها گفتگو و بر تشکیل کمیته مشترک برای پیگیری اجرای این توافقها تأکید کرد.
وزیر راه و شهرسازی در این سفر با رئیسجمهور ترکمنستان، وزیر حملونقل، وزیر امور خارجه و رئیس ترکمنستانی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور دیدار و درباره راهکارهای توسعه همکاریهای دوجانبه به بحث و تبادل نظر پرداخت.
صادق گفت: با افتخار در ترکمنستان حضور پیدا کردیم و جلسهای بسیار مؤثر با رئیسجمهور ترکمنستان، وزیر حملونقل، وزیر امور خارجه و رئیس ترکمنستانی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور برگزار شد.
وی افزود: در این نشست، موضوعاتی از جمله ارتقای کیفیت و کمیت ناوگان، توسعه زیرساختها در تمامی بخشهای حملونقل، همچنین مسائل مرتبط با انرژی، گاز و برق مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین مقرر شد کمیتهای ذیل کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور تشکیل شود تا موضوعات مطرحشده از سوی هر دو طرف بهصورت مستمر پیگیری و زمینه عملیاتی شدن توافقهای مشترک فراهم شود.
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