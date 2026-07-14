مرمت مسجدجامع،تالار اشرف وکلیسای وانک اصفهان دروزارت میراث بررسی میشود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی شورای فنی ادارهکل میراثفرهنگی استان اصفهان پیش از ظهر سهشنبه برگزار شد، در این نشست نقشه راه مرمت و بازسازی مهمترین بناهای تاریخی و مذهبی اصفهان که بخشی از آنها یادگارهای آسیبدیده از دوران جنگ تحمیلی هستند، تدوین و برای تأیید نهایی به شورای فنی کشور ارسال شد.
امیر کرمزاده، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان، با اشاره به اهمیت این نشست، اظهار کرد: صیانت از هویت تاریخی اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران، یک مسئولیت ملی است. در این جلسه، ارزیابیهای دقیق کارشناسی بر روی پروندههای مرمتی بناهای شاخص و جهانی انجام شد تا استانداردهای حفاظتی در بالاترین سطح ممکن رعایت شود.
تمرکز بر مرمت آثار آسیبدیده از جنگ
کرمزاده با اشاره به پروژههای اولویتدار این ادارهکل افزود: برخی از بناهای ارزشمند ما، از جمله کاروانسرای تاریخی کوهپایه و مسجد جامع عباسی، در دوران جنگ تحمیلی دچار آسیبهایی شدند که اکنون با رویکردی حفاظتی، طرحهای بازسازی آنها در دستور کار قرار گرفته است.
وی در تشریح جزئیات این پروژهها گفت: طرح مرمت کاروانسرای تاریخی کوهپایه که پیشتر بر اثر موج انفجار دچار خسارت شده بود، در این جلسه تصویب شد. همچنین در خصوص مسجد جامع عباسی، اولویت اصلی ما حفاظت از کاشیهای معرق و مینایی فاخر این اثر جهانی است که طرح مرمت آن با تکیه بر دانش متخصصان برجسته بررسی شد.
تالار اشرف و کلیسای وانک؛ اولویتهای نظارت عالی
مدیرکل میراثفرهنگی استان اصفهان با تأکید بر حساسیتهای موجود در مرمت بناهای دولتخانه صفوی گفت: تالار اشرف به عنوان یکی از یادگارهای کلیدی دولتخانه صفوی، نیازمند نظارت عالی است. شورای فنی بر لزوم بهرهگیری از استادکاران مجرب در فرآیند مرمت این بنا تأکید ویژه داشت تا اصالت تاریخی آن بهطور کامل حفظ شود.
کرمزاده همچنین از بررسی جامع طرح مرمت کلیسای وانک خبر داد و افزود: این بنای ارزشمند از ابعاد فنی و اجرایی در شورا بررسی شد و امیدواریم با تأیید نهایی در سطح ملی، عملیات اجرایی آن طبق ضوابط استاندارد ملی دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: در این نشست همچنین طرح مرمت گنبد امامزاده اسماعیل و امامزاده جعفر نیز مورد بازبینی تخصصی اعضا قرار گرفت. تمامی این پروندهها پس از جمعبندی نهایی، به شورای فنی معاونت میراثفرهنگی کشور ارسال شدهاند تا فرآیند بازسازی با پشتوانه فنی و تأییدیه ملی، هرچه سریعتر آغاز شود.
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