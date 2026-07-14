به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، در حاشیه نشست هماندیشی «ارائه راهکارها و بررسی چالشهای توسعه دانشبنیان و هوش مصنوعی» ویژه شرکتهای پیشران اقتصادی عضو مجمع کارآفرینان ایران، در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان اظهار کرد: این قانون ابزارهای متعددی برای حمایت از شرکتهای فناور پیشبینی کرده که یکی از مهمترین آنها، اعطای اعتبار مالیاتی برای فعالیتهای تحقیق و توسعه و همچنین سرمایهگذاری در حوزه فناوری است.
وی افزود: اجرای این ظرفیت قانونی به دلیل درگیر بودن چندین دستگاه از جمله سازمان امور مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی، نیازمند هماهنگی بینبخشی است و همین موضوع نگرانیهایی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است.
افشین با بیان اینکه معاونت علمی برای رفع این دغدغهها وارد عمل شده است، گفت: در همین راستا تصمیم گرفتهایم برای بخشهای مختلف قانون، تفاهمنامههایی با دستگاههای اجرایی مرتبط منعقد کنیم تا شرکتها با اطمینان بیشتری بتوانند از مشوقهای مالیاتی استفاده کنند.
وی ادامه داد: بر اساس یکی از ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون، امکان استفاده از اعتبار مالیاتی برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی وجود دارد. از اینرو، هفته آینده تفاهمنامهای میان معاونت علمی، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان امور مالیاتی امضا خواهد شد تا مسیر استفاده شرکتها از این ظرفیت تسهیل شود.
معاون علمی رئیسجمهور تصریح کرد: با اجرای این تفاهمنامه، شرکتها میتوانند منابع خود را برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص دهند و این سرمایه در پروژهها و اولویتهای فناورانهای که از سوی خود شرکتها پیشنهاد و توسط صندوق فراخوان میشود، به کار گرفته شود.
اتصال کارت سوخت به کارت بانکی پس از تأمین الزامات امنیتی
افشین در پاسخ به پرسشی درباره روند اتصال کارت سوخت به کارت بانکی نیز گفت: بخش فنی این پروژه در حوزه مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت نفت قرار دارد و موضوعات مرتبط با امنیت سایبری و حفاظت از زیرساختها نیز به صورت ویژه در حال بررسی است.
وی افزود: به دستور معاون اول رئیسجمهور، ستادی برای بررسی ابعاد امنیت اطلاعات و امنیت سایبری این طرح با مشارکت دستگاههای مسئول تشکیل شده تا تمامی الزامات فنی و امنیتی پیش از اجرا تأمین شود.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور تأکید کرد: اتصال کارت سوخت به کارت بانکی از مصوبات دولت است و با تکمیل هماهنگیهای فنی و امنیتی، این طرح در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.
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