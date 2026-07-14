هشدار زرد هواشناسی در زنجان صادر شد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، گفت: بر اساس تحلیل دادهها، وضعیت جوی پایدار در روزهای جاری بر استان حاکم است و آسمان غالباً صاف پیشبینی میشود که این شرایط در ساعات بعدازظهر با افزایش نسبی ابر و وزش باد همراه خواهد شد.
وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در برخی نقاط بهطور موقت به حد نسبتاً شدید خواهد رسید، افزود: این پدیده میتواند در مناطق مستعد، گردوخاک محلی ایجاد کند که هشدارهای لازم در این خصوص صادر شده است.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به وضعیت دمایی، تصریح کرد: هوای گرم تا روز چهارشنبه در استان تداوم خواهد داشت و به همین دلیل هشدار سطح زرد هواشناسی برای این ایام صادر شده است. این هشدار بهمنظور آگاهیبخشی به شهروندان و دستگاههای اجرایی جهت آمادگی در برابر مخاطرات ناشی از گرمای هوا و وزش باد صادر می شود.
رحمان نیا با اشاره به تغییرات دمایی در روزهای پایانی هفته، خاطرنشان کرد: از اواخر هفته و با گذر از این موج گرم، انتظار میرود کمی از شدت گرما کاسته شود و شرایط نسبتاً خنکتری در استان حاکم گردد.
وی از شهروندان خواست با توجه به صدور هشدار زرد، از تردد غیرضروری در ساعات گرم روز، بهویژه برای سالمندان و کودکان، خودداری کرده و تمهیدات لازم برای استحکام سازههای موقت و گلخانهها را در نظر بگیرند.
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