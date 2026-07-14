آغاز مسابقات سراسری قرآن کریم استان تهران در بخش خواهران 

به گزارش خبرگزاری مهر، ندا صالحی یانسری، مشاور امور بانوان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران از آغاز چهل‌ونهمین دوره مسابقات مرحله استانی قرآن کریم در بخش خواهران خبر داد و اظهار کرد: این دوره از مسابقات امروز سه‌شنبه ۲۳ و فردا چهارشنبه ۲۴ تیرماه با حضور ۷۴ شرکت‌کننده در دو رده سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال، در هتل ارم تهران برگزار می‌شود.



وی افزود: شرکت‌کنندگان در رشته‌های حفظ کل قرآن کریم، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و دعاخوانی به رقابت خواهند پرداخت و برگزیدگان این دوره از مسابقات به مرحله کشوری مسابقات سراسری قرآن کریم راه خواهند یافت.



صالحی با اشاره به جایگاه والای قرآن کریم اظهار داشت: برگزاری این مسابقات فرصت ارزشمندی برای شناسایی و شکوفایی استعدادهای قرآنی بانوان و نوجوانان است و می‌تواند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ انس با قرآن کریم در جامعه ایفا کند.



مشاور امور بانوان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که با الهام از آرمان‌های بلند شهدا و تمسک به آموزه‌های نورانی قرآن کریم، نسل جوان را به سوی ارزش‌های دینی، اخلاقی و قرآنی هدایت کنیم. بی‌شک حضور نوجوانان و جوانان در محافل و مسابقات قرآنی، زمینه‌ساز تربیت نسلی مؤمن، آگاه و اثرگذار در جامعه خواهد بود.



وی در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران با برنامه‌ریزی مناسب، تلاش کرده است تا این دوره از مسابقات در فضایی معنوی و با رعایت بالاترین استانداردهای اجرایی برگزار شود و امیدواریم این رویداد قرآنی، انگیزه‌ای برای گسترش فعالیت‌های قرآنی و حضور پررنگ‌تر جوانان در مسیر حفظ، قرائت و تدبر در قرآن کریم باشد. ان‌شاءالله این دوره از مسابقات با حضور پرشور بانوان قرآنی استان تهران به بهترین شکل برگزار شود.