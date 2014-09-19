حضور بانوان در مسابقات قرآن زمینه اشاعه فرهنگ قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه سی و ششمین دوره از مسابقات سراسری حفظ، قرائت و ترتیل خواهران در مقطع شکوفه ها به میزبانی استان البرز ظهر امروز در مجتمع دشت بهشت محمد شهر کرج برگزار شد.

معصومه فرزانه، مشاور امور بانوان سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به اینکه برگزاری این دوره از مسابقات مانند دیگر سنوات گذشته از شکوفای و بالندگی خاصی برخوردار بود، اظهار داشت: در این دوره از مسابقات که در مقطع شکوفه ها یعنی زیر گروه سنی 16 سال برگزار شد جای بسیاری از قرآن پژوهان خالی بود.

این مسئول در ادامه تاکید کرد: برگزاری چنین مسابقاتی زنان جامعه اسلامی را در امر یادگیری مفاهیم و حفظ قرآن کریم پیشتاز می کند.

فرزانه با اشاره به تاثیر خانواده بر قرآن آموزی فرزندان، خاطرنشان کرد: خانواده ها با برنامه ریزی مناسب باید زمینه ایجاد علاقه فرزندان را به آموزش قرآن فراهم کنند.

مسئولان فرهنگی سازمان اوقاف برای تقویت بنیه قرآنی فرزندان این مرز و بوم تلاش های بی وقفه ای دارند

وی در رابطه با قضاوت داوران این دوره از مسابقات گفت: داوران در این دوره از مسابقات با آرامش و به دور از هر گونه مشکلی به داوری پرداختند و هیچ گونه اعتراضی نیز به وجود نیامد.

مشاور امور بانوان سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از حضور شرکت کننده 7 ساله در این دوره از مسابقات به عنوان پدیده یاد کرد و افزود: خانم حنانه خلفی 7 ساله از تهران حافظ 20 جزء از قرآن کریم در این دوره از مسابقات به خوبی درخشید به طوری که در مراسم اختتامیه پاسخگویی بسیاری از حاضران بود.

فرزانه با تشکر از مسئولان مرکز قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه اذعان داشت: برای ارتقاء بنیه قرآنی فرزندان این سرزمین تلاش های شبانه روزی انجام می شود.

وی بخش عظیمی از فرهنگ سازی در جامعه را وظیفه بانوان دانست و افزود: سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در تلاش است تا با فراهم کردن شرایط لازم و مناسب برای حضور بانوان در این مسابقات زمینه اعتلای فرهنگ قرآنی در جامعه را به وجود آورد.

این مسئول در ادامه با اعلام اینکه کشور ایران تنها کشوری است که با حفظ موازین شرعی و اسلامی اقدام به برگزاری مسابقات قرآنی بانوان می کند، تصریح کرد: همه مراحل این دوره از مسابقات توسط خود بانوان اجرا شد و سالن ها طوری تعبیه شده بود که صدا به بیرون درز پیدا نمی کرد و خانواده ها با رغبت بیشتری برای حضور تمایل نشان می دهند.

فرزندان ایران اسلامی با حضور در محافل قرآنی برای حضور مثبت در جامعه آماده می شوند

فرزانه با اشاره به اینکه مبنای انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) قرآن بوده است، بیان کرد: قرآن پژوهی و قرآن آموزی به ویژه در میان نسل جوان از نظر مقام معظم رهبری نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

این مسئول با بیان اینکه در امام زادگان سراسر کشور فضای یادگیری و انس با قرآن وجود دارد، افزود: همه هم وطنان در گوشه گوشه کشور می توانند با حضور در امام زادگان از کلاس های مختلف حفظ و قرائت قرآن کریم بهره مند شوند.

مشاور امور بانوان سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تاکید کرد: کسانی که به هر علتی نمی توانند به صورت حضوری در این کلاس ها شرکت کنند می توانند در فضای مجازی از چنین خدماتی بهره بگیرند.

فرزانه در ادامه به خانواده ها توصیه کرد که فرزندان خود را با حضور در محافل انس با قرآن بیش از پیش برای حضور مثبت و پرفایده در جامعه اسلامی آماده کنند.

این مسئول در پایان با اشاره به میزبانی استان البرز در این دوره از مسابقات گفت: با توجه به ارزیابی های مرکز قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، استان البرز رتبه خوبی را برای برگزاری این دوره از مسابقات از آن خود کرد و اداره کل اوقاف و امور خیریه البرز در برگزاری هر چه باشکوه این دوره از مسابقات تلاش های ارزنده ای داشتند و این مسابقات در فضایی آرام و با نشاط برگزار شد.

