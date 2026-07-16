سیروس مقدم کارگردان سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کم‌نظیر بودن مراسم وداع با رهبر شهید گفت: در بیش از ۷ دهه‌ای که از عمرم می‌گذرد، کمتر رویدادی با چنین ابعاد و شکوهی دیده‌ام. شاید تنها مراسم تشییع حضرت امام خمینی (ره) از نظر گستردگی و حضور مردم قابل مقایسه با این واقعه باشد. این اتفاق، رخدادی تاریخی و کم‌نظیر بود و طبیعی است مردم احساس کنند باید بخشی از آن را برای آیندگان ثبت و حفظ کنند.

وی که همزمان در مشهد مشغول تولید مستندی درباره این رویداد بوده است، عنوان کرد: از نزدیک شور و اشتیاق مردم را می‌دیدم؛ تقریباً هیچ‌کس نبود که تلفن همراه یا دوربینی در دست نداشته باشد و نخواهد بخشی از این لحظه تاریخی را ثبت کند. همین مشارکت گسترده مردمی نشان می‌دهد افراد خود را در این واقعه سهیم می‌دانند و این مسئله می‌تواند به شکل‌گیری آرشیوی ارزشمند و کاملاً انسانی از این رخداد منجر شود.

این کارگردان، پویش «طلوع ماه» انجمن سینمای جوانان ایران را اقدامی مؤثر ارزیابی کرد و گفت: جمع‌آوری تصاویر و فیلم‌های ثبت‌شده توسط مردم، علاوه بر ارزش تاریخی، ظرفیت خلق روایت‌هایی صادقانه و مردمی را دارد؛ روایت‌هایی که شاید در قاب رسانه‌های رسمی کمتر دیده شوند.

مقدم همچنین به اقدام انجمن سینمای جوانان ایران در اعزام ده‌ها فیلمساز و مستندساز به نقاط مختلف کشور برای ثبت حرفه‌ای این مراسم اشاره کرد و آن را حرکتی قابل توجه دانست.

وی اظهار کرد: برای تولید مستندی که خودم در دست ساخت دارم، به تجهیزات تصویربرداری نیاز داشتم، اما تقریباً در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ، دوربینی برای اجاره پیدا نمی‌شد. استقبال مستندسازان از ثبت این واقعه به اندازه‌ای بود که بخش عمده تجهیزات حرفه‌ای در اختیار گروه‌های تصویربرداری قرار گرفته بود. این استقبال نشان می‌دهد بسیاری از فیلمسازان احساس مسئولیت کرده‌اند تا این مقطع تاریخی را ثبت کنند.

کارگردان مجموعه «پایتخت» با تأکید بر اهمیت روایت حرفه‌ای این رویداد افزود: بخش مهمی از تصاویر، حاصل ثبت‌های شخصی و دلی مردم است که ارزش خود را دارد، اما فعالیت سازمان‌یافته گروه‌های حرفه‌ای تفاوتی اساسی ایجاد می‌کند. فیلمسازان باید فراتر از ثبت لحظه، با نگاه، زاویه دید، تکنیک و روایت متفاوت به این واقعه بپردازند. بخش خبری این رخداد را رسانه‌ها ثبت می‌کنند، اما مستندسازان وظیفه دارند لایه‌های عمیق‌تر و ماندگارتر آن را روایت کنند.

وی با اشاره به حضور مستندسازان انجمن سینمای جوانان ایران در مشهد و دیگر شهرهای میزبان مراسم گفت: فعالیت گروه‌های انجمن را از نزدیک در مشهد دیدم؛ بسیار پرانرژی و منسجم کار می‌کردند. امیدوارم حاصل این تلاش‌ها مجموعه‌ای از روایت‌های متنوع باشد که هر کدام از منظری متفاوت به این رویداد تاریخی نگاه کرده باشند و تصویری جامع‌تر برای حافظه تاریخی کشور و مخاطبان جهانی به جا بگذارند.

مقدم در بخش دیگری از سخنان خود، درباره مستندی که در حال ساخت آن است، توضیح داد: تلاش کرده‌ام از زاویه‌ای کمتر دیده‌شده به شخصیت رهبر شهید و این رویداد نگاه کنم. ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و انسانی شخصیت ایشان بسیار گسترده است و سعی کرده‌ام به بخش‌هایی بپردازم که کمتر درباره آنها سخن گفته شده است.

وی در پایان اظهار کرد: هدفم این است که مخاطب با وجوهی از شخصیت ایشان آشنا شود که شاید تاکنون کمتر روایت شده یا در سایه سایر ابعاد قرار گرفته است. امیدوارم این مستند بتواند بخشی از زوایای مغفول‌مانده این شخصیت و این واقعه تاریخی را به تصویر بکشد.