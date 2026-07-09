میکائیل دیانی کارگردان و سرپرست تیم مستندسازی سازمان اوج در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه‌های مستندنگاری مراسم وداع و تشییع رهبر انقلاب بیان کرد: ما برای مستندنگاری وداع، تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید، چند رویکرد را دنبال کرده‌ایم. نخست، تولید آثار کوتاه و صریحی است که ناظر به حال‌وهوای این ایام و مراسم تشییع هستند. این آثار به‌صورت روزانه منتشر می‌شوند و بیشتر بر خرده‌روایت‌ها و روایت‌های کوتاه متمرکز هستند.

وی افزود: بخش دیگری از تولیدات ما به روایت افراد مختلف در نسبت با وداع و تشییع رهبر شهید اختصاص دارد که شامل مستندهای کوتاه و نیمه‌بلند می‌شود. ایشان در طول سالیان متمادی، در سفرهای متعدد به استان‌ها و شهرهای مختلف، با شخصیت‌ها، سوژه‌ها و مردم بسیاری مواجه شده‌اند که برخی از این دیدارها به داستان‌ها و روایت‌های جذابی تبدیل شده است. ما تعدادی از این سوژه‌ها را انتخاب کرده‌ایم و نسبت آن‌ها با مراسم وداع و تشییع را در قالب مستند روایت می‌کنیم.

کارگردان فیلم کوتاه «مدیر مدرسه» عنوان کرد: در کنار این تولیدات، یک پروژه جامع‌تر و بلندمدت نیز در دستور کار داریم که مستندنگاری کامل این رخداد با همه جزئیات آن است. تلاش ما این است که پس از پایان مراسم وداع، تشییع و تدفین، تمام تصاویر ثبت‌شده را در قالب یک مستند بلند و جامع تولید کنیم. برای تحقق این هدف، از ابتدا راهبردها و استراتژی مشخصی برای همه گروه‌های تصویربرداری طراحی شده است تا هر تصویر با آگاهی از جایگاه و کارکردش در ساختار نهایی مستند ثبت شود.

وی اظهار کرد: همچنین همکاری گسترده‌ای میان مجموعه‌های مختلف تولیدکننده شکل گرفته است که ما نیز بخشی از آن هستیم. تلاش می‌کنیم همه تصاویر ثبت‌شده در خدمت تولید یک مستند بلند، جامع و با روایت بین‌المللی قرار گیرد. درباره زمان و نحوه تولید نهایی این اثر نیز پس از جمع‌آوری کامل تصاویر و راش‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.

کارگردان فیلم کوتاه «تخطی» درباره رویکرد کلی مستندها تصریح کرد: در مجموعه مستندهای فعلی، تلاش کرده‌ایم بیش از آنکه به روایت‌های اصلی و شناخته‌شده بپردازیم، به جزئیات، خرده‌روایت‌ها و لایه‌های کمتر دیده‌شده توجه کنیم. شخصیت‌هایی که معمولاً کمتر در قاب تصویر قرار می‌گیرند یا خود تمایلی به دیده شدن ندارند، سوژه اصلی این آثار هستند. در واقع، کاراکترهایی که همواره در حاشیه بوده‌اند و کمتر به متن روایت آمده‌اند، محور مستندهای ما را تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه از تجربه جنگ دوازده‌روزه و جنگ چهل‌روزه، به شبکه‌ای منسجم از مستندسازان حرفه‌ای رسیده‌اند، گفت: امروز نزدیک به چهل مستندساز حرفه‌ای در این شبکه حضور دارند و در جریان مراسم تشییع نیز با همه این عزیزان هماهنگی شده و در میدان حضور یافته‌اند. هدف ما این است که مجموعه تولیدات این رویداد، از استحکام، ماندگاری و کیفیت لازم برخوردار باشد. در این مسیر محسن اسلام‌زاده، امیرحسین نوروزی، وحید فرجی و جمع زیادی از مستندسازان دیگر همراه ما هستند. طبیعتاً ثبت کامل عظمت و شکوه چنین رویدادی کاری ناممکن است، اما تلاش می‌کنیم در حد توان و بضاعت خود، تصویری شایسته و ماندگار از این واقعه ارائه دهیم.

دیانی درباره بستر پخش این آثار توضیح داد: بخشی از آثار، واکنش‌های سریع و خرده‌روایت‌های دو تا پنج‌دقیقه‌ای هستند که برای انتشار در فضای مجازی تولید می‌شوند. بخشی دیگر، تولیدات تلویزیونی‌اند و تعدادی از آثار نیز با هدف حضور در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی آماده می‌شوند.

وی تاکید کرد: ما یک یا دو مستند را نیز با نگاهی کاملاً بین‌المللی طراحی کرده‌ایم که ابتدا در جشنواره‌های معتبر به نمایش درآیند و سپس برای پخش تلویزیونی و اکران عمومی عرضه شوند.

این کارگردان درباره فرآیند جمع‌سپاری روایت‌های مردمی بیان کرد: این فرآیند با مشارکت مجموعه‌های مختلف تولیدی انجام می‌شود. از چند روز پیش از مراسم وداع، اطلاع‌رسانی عمومی آغاز شد و تصاویر مردمی در حال جمع‌آوری است. امیدواریم مجموعه گسترده‌ای از این تصاویر به دست گروه‌های تولید برسد تا بتوانیم اثری درخور این واقعه تولید کنیم.

وی ادامه داد: ما معتقدیم وداع با رهبر شهید، محدود به مراسم تهران، مصلی یا آیین‌های رسمی چند شهر نیست. ممکن است مادری سالخورده در روستایی دورافتاده، با روشن کردن شمعی، مراسم وداعی ساده اما عمیق برگزار کند؛ همان‌گونه که در شهرهای مختلف نیز آیین‌های کوچک و بزرگ فراوانی در حال برگزاری است. همه این لحظات، بخشی از روایت این واقعه تاریخی هستند.

دیانی در پایان اظهار کرد: اگر بتوانیم روایت تصویری همه این جلوه‌های عزاداری و وداع را گردآوری کنیم، امکان تولید مستندی باشکوه، مشاهده‌گر و اثرگذار فراهم خواهد شد. تلاش ما این است که همه این تصاویر روی میز تدوین کنار هم قرار بگیرند و به فضل الهی، مستندی جمع‌سپاری‌شده با بهره‌گیری از تصاویر مردمی، پلان‌های گسترده و روایتی ماندگار تولید شود.