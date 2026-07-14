به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه انفرادی آثار محمدرضا شیروانیزاده با عنوان «هندسه رقص» روز جمعه، ۲۶ تیر در باگالری به نمایش درمیآید.
این نمایشگاه به کیوریتوری مژده حسنی و با هدف نمایش مفهوم تضاد هستی بهواسطه فرمها و تکنیک جاری در آثار محمدرضا شیروانیزاده برگزار خواهد شد.
در بخشی از بیانیه این نمایشگاه به قلم حسین گنجی نوشته شدهاست: «هندسه، ساز و کارِ هدایتِ نگاه است و رقص، تعلیقِ قطعیتِ آن. سطوح منظم و رنگهای تخت، در تقابل با بدنهای گسیخته، حیوانات و خطوطِ رنگ، نظمی ناپایدار میآفرینند. این آثار نه آشوب را بازنمایی میکنند و نه تعادل را بلکه لحظهای را به تصویر میکشند که نظم و بینظمی، همزمان یکدیگر را ممکن میکنند.»
علاقهمندان به بازدید از آثار نمایشگاه «هندسه رقص» میتوانند تا تاریخ ۹ مرداد هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۰ و روزهای جمعه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ تا در باگالری حضور پیدا کنند.
همچنین، نمایشگاه گروهی نقاشی «چشمانداز» با آثار یازده هنرمند، روز جمعه ۲۶ تیر در گالری لاله افتتاح میشود.
در این نمایشگاه، آثاری از مرتضی اسدی، رضا افسری، منوچهر پیروزان، مظفر تقویبلسی، پرویز روزبه، یعقوب عمامهپیچ، پرویز معزز، احمد مقدسی، اکبر نیکانپور، جواد نوبهار و آرمان یعقوبپور به نمایش درمیآید.
«چشمانداز» نگاهی به طبیعت از منظرهای گوناگون است؛ آثاری که از مشاهده، تجربه بصری و بیان نقاشانه آغاز میشوند و تا بیانهای شاعرانه و تأمل در مسائل معاصر امتداد مییابند. در این مجموعه، طبیعت صرفاً موضوعی برای بازنمایی نیست، بلکه عرصهای برای بیان تجربه، دریافت و نگاه شخصی هر هنرمند به جهان پیرامون است.
این نمایشگاه تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و علاقهمندان میتوانند از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۹ تا ۱۶ (بهجز روزهای تعطیل) از آن بازدید کنند.
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