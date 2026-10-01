به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه نقاشی «در امتداد درخت»، تازه‌ترین مجموعه آثار سحر فیروزآبادی است که با نگاهی هستی‌شناسانه به طبیعت و عنصر درخت، سعی دارد پیوندی میان تجربه زیسته هنرمند و نگاه مخاطب ایجاد کند. در این مجموعه، هنرمند تلاش کرده است تا با عبور از بازنمایی صرفِ منظره، به لایه‌هایی از انتزاع و معنا دست پیدا کند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ریشه‌های شکل‌گیری این مجموعه نقاشی بیان کرد: درخت برای من از دل یک مواجهه طولانی با طبیعت شکل گرفت؛ مواجهه‌ای که بیش از آنکه صرفاً نگاهی به یک عنصر طبیعی باشد، به نوعی گفتگوی درونی تبدیل شد. درخت برای من موجودی است که هم‌زمان در زمین ریشه دارد و به سوی آسمان امتداد پیدا می‌کند؛ موجودی که در سکون ایستاده اما درون خود حامل حرکت و زندگی است.

فیروزآبادی گفت: تمرکز بر درخت را نمی‌توانم جدا از تجربه‌های گذشته‌ام ببینم. در مجموعه‌هایی مانند «اینک»، «آنچه می‌ماند» و «حرکت سیال» نیز دغدغه من مواجهه انسان با زمان، تغییر و حضور بود. «در امتداد درخت» ادامه همان جستجوست، با این تفاوت که این‌بار درخت به زبان اصلی این گفتگو تبدیل شده شده است.

وی درباره رویکرد فنی و اجرایی خود در این مجموعه توضیح داد: در شکل‌گیری این آثار، تلاش کردم تکنیک در خدمت تجربه و حال و هوای هر اثر باشد تا متریال به محدودیتی برای من تبدیل نشود. من از رنگ و لایه‌گذاری برای ساختن فضایی استفاده کرده‌ام که میان واقعیت و انتزاع حرکت می‌کند. برای من مهم بود که درخت همچنان قابل تشخیص باشد، اما صرفاً بازنمایی یک منظره نباشد.

این هنرمند نقاش عنوان کرد: اگرچه موضوع درخت در بیش از بیست اثر تکرار شده اما هر تابلو حاصل یک مواجهه متفاوت است. تغییر نور، فصل، فاصله و فضای پیرامون، در کنار واکنش شخصی من در لحظه شکل‌گیری اثر، باعث شده فرم درخت‌ها و فضای هر تابلو تغییر کند. من ذهن و احساسم را در تماشای درخت و نه صرفاً عینیت درخت، به تصویر می‌کشم.

فیروزآبادی درباره نگاه فلسفی خود به درخت توضیح داد: ریشه داشتن و در عین حال رو به بالا رفتن، از جذاب‌ترین ویژگی‌های درخت است. درخت در یک نقطه ایستاده اما دائماً در حال تغییر است؛ فصل‌ها را پشت سر می‌گذارد، جوانه می‌زند، خشک می‌شود و گاهی پس از مرگ نیز در قالب‌های دیگری مثل میز، صندلی یا مداد و کاغذ به چرخه زندگی بازمی‌گردد. این ویژگی‌ها برای من با مفاهیمی چون تداوم، فقدان، امید و حافظه مکان پیوند می‌خورد.

وی بیان کرد: به همین دلیل، تکرار درخت در این مجموعه، تکرار یک پیام مشخص نیست، بلکه بیشتر شبیه بازگشت مداوم به یک پرسش است. دوست دارم مخاطب نیز در مواجهه با آثار، معنای شخصی خودش را پیدا کند؛ برای یکی نشانه ایستادگی باشد و برای دیگری خاطره، تنهایی یا گذر زمان. این امکان چندمعنایی، بخشی از ماهیت نقاشی برای من است.

این هنرمند نقاش درباره چیدمان نمایشگاه نیز گفت: چیدمان این مجموعه در گالری «خط سفید» با همراهی ژیلا محمدشاهی شکل گرفت. برای من مهم بود که آثار صرفاً در کنار یکدیگر قرار نگیرند، بلکه چیدمانی را شکل دهند که پیوستگی و روایتی واحد را به مخاطب منتقل کند و فضا را به گفتگویی میان نقاشی‌ها تبدیل کند.

وی با اشاره به حضور آثارش در فضای بین‌المللی بیان کرد: نمایش آثارم در خارج از ایران، از جمله ترکیه و ارمنستان، فرصتی برای قرار گرفتن در گفتگویی فراتر از فضای هنری ایران بود. طبیعت موضوعی است که می‌تواند میان مخاطبان با پیشینه‌های مختلف ارتباط ایجاد کند، چون تجربه مواجهه با طبیعت، تجربه‌ای مشترک و انسانی است. علاقه‌مندم این مجموعه در ادامه مسیر خود در فضاهای بین‌المللی نیز ارائه شود.

فیروزآبادی در پایان درباره چشم‌انداز هنری خود گفت: قصد ندارم صرفاً به تکرار این مجموعه بسنده کنم. این پروژه مرحله‌ای از مسیر نقاشی من است که می‌تواند به تجربه‌های تازه‌ای منجر شود. دغدغه اصلی من، انسان و تمام عناصر هستی است که با آن مواجه می‌شوم؛ بنابراین به جست‌وجو ادامه می‌دهم، هرچند نمی‌دانم مواجهه بعدی من با هستی در قالب چه عنصری ظهور خواهد کرد.

نمایشگاه «در امتداد درخت» چهارمین نمایشگاه انفرادی فیروزآبادی است که از سوم تا سیزدهم مهر به جز روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۷ تا ۲۱ در گالری هنر خط سفید واقع در بلوار نلسون ماندلا (جردن)، خیابان گلفام، شماره ۵۰، طبقه ۴ و واحد ۷ پذیرای علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی خواهد بود.